L' assessore : "Progetto 'Sano chi Sa' esperienza importante" : Roma, 14 mar. - (AdnKronos) - “Il lavoro condotto insieme con la Fondazione Pfizer e rivolto a 17 mila studenti nelle scuole medie del Lazio rappresenta uno strumento importante che ci indica come bisogna incidere di più sugli stili di vita affinché i ragazzi di oggi non diventino i potenziali pazie

Nuovo stadio Roma - ex assessore Berdini : 'Ecco perché il progetto non sta in piedi' : Dopo anni di discussioni e polemiche il comune di Roma ha dato il suo via libera alla costruzione del Nuovo stadio della Roma a Tor di Valle. Entro l'anno saranno avviati i cantieri per realizzare l'...