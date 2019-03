Google usa il machine learning per gestire i banner pubblicitari nei giochi su mobile

I comandi avanzati per usare meglio Google : Per fare specifiche ricerche esistono su Google dei "comandi avanzati" poco conosciuti ma molto utili per migliorare i risultati. Eccone alcuni

Huawei chiama in causa Apple e Google sulla questione della sicurezza dei dati : Scrivere insieme le regole sulla sicurezza digitale: sedersi “allo stesso tavolo” e parlare con le istituzioni, ma soprattutto “ascoltare i cittadini”. E' questa l'intenzione di Huawei per garantire la protezione dei dati con l'avvento della tecnologia 5G. La visione è stata espressa dai due top manager europei del colosso della telefonia: Abraham Liu, vicepresidente di Huawei per l'Europa, e Thomas Miao, Ceo per l'Italia. “Apertura e ...

Google Trips : Cos’è e come usarlo : Vuoi organizzare un viaggio o una vacanza ma non vuoi affidarti ad un’agenzia di viaggi e le semplici mappe delle app non ti convincono? Hai una meta in mente ma non sai come raggiungerla e cosa vedere in un determinato numero di giorni? Ti piace partire all’improvviso ma vuoi pianificare comunque ogni dettaglio del viaggio? […] Google Trips: Cos’è e come usarlo

Alcuni Google Pixel 3 accusano problemi al microfono durante le chiamate : Un numero sempre maggiore di Google Pixel 3 accusa dei problemi che si manifestano in chiamata. Le prime segnalazioni risalgono allo scorso novembre L'articolo Alcuni Google Pixel 3 accusano problemi al microfono durante le chiamate proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant lancia la conversazione continua su Google Home e tutti gli smart display negli USA : Google ha confermato che la conversazione continua sarà presto disponibile su tutti gli smart display. Lo stato di ascolto attivo è indicato dall'icona di Google Assistant nell'angolo in alto a sinistra dello schermo con il logo che appare mentre viene emessa una risposta, ma passa ai quattro punti colorati rimanendo in attesa e alle onde vocali se gli utenti continuano la conversazione. L'articolo Google Assistant lancia la conversazione ...

Google Assistant è in grado di prenotare un tavolo al ristorante in più stati USA e con più dispositivi : La nuova funzione offerta da Google Assistant e basata sulla tecnologia Duplex permette di prenotare rapidamente un tavolo al ristorante tramite lo smartphone. Grazie al feedback degli utenti, Google sta iniziando a rendere questa funzione disponibile sempre a più persone negli USA che ora possono utilizzarla su tutti gli smartphone Google Pixel in 43 stati e in futuro su un numero sempre maggiore di dispositivi. L'articolo Google Assistant è ...

Usare “Ok Google” per spedire messaggi su WhatsApp : Sei alla guida e non puoi inviare un messaggio WhatsApp in sicurezza o hai le mani impegnate per Usare lo smartphone? In questo caso potrebbe essere utile sfruttare l’assistente vocale di Google per inviare i messaggi di WhatsApp, dettando il testo del messaggio e scegliendo il destinatario senza mai impegnare le mani. Scopri in questa […] Usare “Ok Google” per spedire messaggi su WhatsApp

Google Maps rivela per errore i siti militari segreti di Taiwan - e anche degli USA : Dopo l'uscita delle nuove mappe 3D di Google Maps, ci si è accorti di un errore non da poco. Sono infatti diventate ben evidenti delle basi militari segrete di Taiwan (tra cui alcune appartenenti anche agli Stati Uniti). In un possibile scenario di guerra futura con la Cina (scenario purtroppo non così irrealistico) aver rivelato le posizioni di questi centri strategici potrebbe rivelarsi fatale. Taiwan (e gli USA) a "basi scoperte" per colpa di ...

Google Pixel è il brand di smartphone che cresce più velocemente negli USA : Google Pixel è il brand di smartphone che negli Stati Uniti sta crescendo più velocemente: l'ultimo dato parla di miglioramento del 43% su base annua. L'articolo Google Pixel è il brand di smartphone che cresce più velocemente negli USA proviene da TuttoAndroid.

L’interprete virtuale e istantaneo di Google è disponibile per chi usa Google Home : Se avete degli altoparlanti Google Home, ora potete usarli come interpreti per dialogare con persone che parlano inglese, francese, tedesco, giapponese o spagnolo. Google ha comunicato tramite le sue pagine ufficiali di supporto che la funzionalità di interprete in tempo reale è disponibile per tutti gli utenti che parlano le lingue indicate, oltre all’italiano. La traduzione da queste lingue di partenza si può poi avere in molte altre ...

Google usa l’Intelligenza Artificiale per farvi giocare con il teatro delle ombre cinesi : L’Intelligenza Artificiale si mette al servizio delle ombre cinesi. Se vi state chiedendo cosa c’entra l’antichissima arte delle ombre con un computer, la risposta è molto semplice. Google ha messo online la pagina Shadow Art che permette di giocare con le ombre in maniera del tutto nuova e appassionante. Si tratta di un gioco che si esegue all’interno della pagina del browser – quindi non occorre installare nulla sul PC, ...

Usare uno smartwatch Wear OS come mouse? Un ingegnere Google ci è riuscito : Nonostante non abbia mai raccolto grandi consensi Wear OS è un sistema eclettico, come dimostra un ingegnere Google con una piccola applicazione. L'articolo Usare uno smartwatch Wear OS come mouse? Un ingegnere Google ci è riuscito proviene da TuttoAndroid.