Fortnite per Switch | niente più matchmaking casuale con utenti PS4 e Xbox One

(Di giovedì 14 marzo 2019) Come riporta Nintendolife, Epic Games sembra aver rinunciato a provare a portare il campo da gioco disu tutte le piattaforme: dopo l'update 8.10 non sarà più disponibile ilper glicon i giocatoriOne e PlayStation 4.Prima di questo aggiornamento, i giocatorierano in grado di giocare con e controdi altre piattaforme rivali, ma ora i possessori del dispositivo ibrido di Nintendo saranno limitati al gioco mobile, combattendo, dunque, controiOS e Android. Secondo Epic, sarà un'esperienza migliore per tutti in questo modo.Mentre alcuni potrebbero non essere d'accordo con questa decisione, da molto tempo ormai, la versioneè stata accusata di non essere in grado di tenere il passo con la concorrenza a causa di problemi di prestazioni e un limite di 30fps. All'inizio di quest'anno, un problema tecnico è stato ...

