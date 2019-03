Che faresti con soli 92 minuti di vita da spendere?

huffingtonpost

(Di giovedì 14 marzo 2019) L'aldilà, al cinema, è un ministero difettoso: sbaglia. Succedeva in "Il paradiso può attendere" di Warren Beatty, nel 1978 (che nonostante il titolo non era il remake del film di Lubitsch ma di "L'inafferrabile Mr. Jordan" di Alexander Hall del 1941), sbaglia anche nel film di Daniele Luchetti, "Momenti di trascurabile felicità", tratto dai fortunati libri omonimi di Francesco Piccolo che insieme a Luchetti ha scritto la sceneggiatura facendo della costellazione di idiosincrasie, epifanie, tic psicofisici, minute leggende personali, di cui sono intessuti, una storia fantastica.Cosa succederebbe se, una volta morti in ciclomotore per un rosso a un semaforo non rispettato, un contabile ultraterreno, all'accettazione, ammettesse con imbarazzo che la nostra dipartita è stata anticipata di poco più di 90(a causa della omissione di salutari ...

