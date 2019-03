Brasile | italiano ucciso a colpi di machete a casa sua e poi gettato in un fiume

Blastingnews

(Di giovedì 14 marzo 2019) I primi a dare l’allarme sono stati i vicini di, che non lo vedevano più da qualche giorno. Subito dopo un'amica ha scritto preoccupata su Facebook, chiedendo a tutti notizie del conoscente che, di solito, prima di partire avvertiva sempre. È durato poche ore il mistero della scomparsa di Carmelo Mario Calabrese, undi 65 anni, che da 25 viveva nel nord del, nella penisola di Sao Luis de Maranhao, di cui non si avevano più notizie da venerdì scorso. Infatti suo corpo è stato rinvenuto da alcuni pescatori sulle sponde del rio Tibiri, completamente nudo e sfigurato. Il cadavere dell’uomo appariva dilaniato da diversidi– almeno 15 secondo il medico legale che lo ha esaminato – sferrati alle spalle ed alla testa, che gli era stata quasi completamente recisa.Una rapina finita nel sangue Precedentemente la polizia, allertata dai numerosi amici della ...

