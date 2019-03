Windows 10 20H1 | disponibile la build 18855

surface-phone

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Microsoft ha da poco annunciato il rilascio della nuovadi10per tutti gli utenti Insider nel ramo di distribuzione Skip Ahead.Bug fix: Notepad now automatically restores unsaved content whenrestarts for updates. We’ve enabled microphone inSandbox, which among other things will improve several accessibility scenarios. We’ve added functionality to configure the audio input device via theSandbox config file. We’ve fixed an issue in which theSandbox time zone was not synchronized with the host. We’ve enabled the Shift + Alt + PrintScreen key sequence inSandbox which activates the ease of access dialog for enabling high contrast mode. We’ve enabled the ctrl + alt + break key sequence inSandbox which allows entering/exiting fullscreen mode. We fixed a recent issue resulting in some Insiders experiencing bug ...

