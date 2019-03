Uomini e Donne | Giorgia Lucini e Federico Foschi sono diventati genitori del piccolo

News Uomini e Donne : tronista di Maria De Filippi è diventata mamma : Giorgia Lucini di Uomini e Donne mamma: l’annuncio dell’ex tronista di Maria De Filippi La popolare ex tronista del dating show quotidiano di Canale 5, Giorgia Lucini, è diventata mamma. Ad annunciarlo è stata proprio quest’ultima, pubblicando una foto della porta della sala parto dell’Ospedale su instagram, e nella didascalia ha rivelato senza indugio alcuno: “È nato Riccardo”. Per chi non lo sapesse il padre ...

La trans contatta Uomini e Donne e pubblica la chat con Andrea : Recentemente una trans di nome Guendalina Rodriguez , e sedicente concorrente a diversi reality-show spagnoli, aveva rilasciato per iscritto in un'Instagram story di aver trascorso del tempo libero ...

Uomini e donne - spoiler puntata odierna : l'ira di Rocco - Benny al centro dello studio : Oggi mercoledì 13 marzo va in onda un nuovo appuntamento di Uomini e donne dedicato al trono over, nel consueto orario delle 14:40, subito dopo la fine della messa in onda della puntata della soap opera Una Vita. Al centro dello studio si tornerà ancora a parlare di Gemma e Rocco, con il cavaliere che avrà modo di battibeccarsi con la dama su quanto avvenuto al castello. Anche Benny sarà protagonista della puntata odierna, con il cavaliere che ...

Gossip Uomini e Donne : Ida Platano felice - Riccardo ringrazia : Ida Platano fa una confessione dopo Uomini e Donne: “Niente è impossibile!” La giornata è iniziata con il sorriso per Ida Platano. La protagonista del Trono Over di Uomini e Donne su Instagram Stories ha dato il consueto buongiorno ai follower mostrando la sua felicità per la bella giornata di sole. Il sorriso di Ida è stato immortalato anche nel suo ultimo post, come visibile nella foto in basso. La dama di Brescia ha commentato ...

Uomini e Donne - Riccardo difende Roberta dopo lo schiaffo : lo sfogo a sorpresa : Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri scrive un messaggio dopo la puntata con lo schiaffo di Roberta Riccardo Guarnieri ha scritto un messaggio su Instagram dopo lo schiaffo preso a Uomini e Donne. Autrice del gesto è stata Roberta Di Padua, come molti di voi sapranno. La puntata in questione del Trono Over è andata in […] L'articolo Uomini e Donne, Riccardo difende Roberta dopo lo schiaffo: lo sfogo a sorpresa proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e donne : Pamela e Stefano potrebbero ufficializzare il loro amore : Andrà in onda oggi 13 marzo la terza e ultima puntata settimanale dedicata al Trono Over di Uomini e donne. In essa si parlerà ancora dello scontro tra Rocco Fredella e Gemma Galgani, verrà concesso spazio anche a Benny e ad altri protagonisti del parterre maschile e femminile tra i quali Marcello (che tenterà di difendere Gemma dalle accuse del piastrellista). Le Anticipazioni rese note da Witty Tv hanno mostrato le immagini di alcune dame e ...

Spoiler Uomini e donne : dopo il 'no' - Gemma Galgani ammetterà l'ennesima delusione : Avrebbe dovuto essere una romantica sorpresa, perfetta per suggellare i sentimenti di entrambi, ma l'esterna organizzata da Rocco Fredella per Gemma Galgani a Uomini e donne si è dimostrata un vero disastro. In tale occasione, infatti, lei ha rifiutato la proposta del cavaliere e il suo 'no' ha segnato di fatto la fine di questa frequentazione. Nelle ultime puntate di Uomini e donne trasmesse su Canale 5, la coppia si è attaccata duramente e ...

Uomini e Donne - Luigi e Irene innamorati dopo la scelta : la Capuano aspetta la proposta di nozze : La storia tra Luigi e Irene prosegue nel migliore dei modi: dopo la scelta la castello, i due sono rimasti sempre insieme. La Capuano ha ammesso in alcune Stories su Instagram di aver trovato nell'ex ...

Uomini e Donne - trono classico : nuovo confronto tra TERESA e ANDREA : Continua a far discutere la scelta finale di TERESA Langella e, nel corso di una delle ultime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha invitato in studio l’ex tronista, accompagnata clamorosamente da ANDREA Dal Corso. Quest’ultimo, come i fan del programma già sanno, ha scelto di non presentarsi alla festa di fidanzamento per sancire l’inizio della sua relazione con la Langella e la sua decisione ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Roberta Di Padua spiega le ragioni del ceffone a Guarnieri : Il Trono Over di Uomini e Donne continua a far parlare di sé per gli scontri, spesso ai limiti del trash, tra dame e cavalieri. La puntata che Canale 5 ha trasmesso ieri, 12 marzo, ha visto Roberta Di Padua protagonista di un siparietto inatteso, in seguito alla discussione avuta con Riccardo Guarnieri. Quest'ultimo ha confermato di non essersi innamorato di lei e la reazione della dama non si è fatta attendere con un ceffone che resterà negli ...

Uomini e Donne anticipazioni oggi : Gemma Galgani esce con Marcello? : Gemma Galgani ha un nuovo spasimante nel Trono Over di Uomini e Donne? Gemma Galgani sarà ancora al centro della scena oggi a Uomini e Donne. Dopo aver chiuso, in modo burrascoso, la storia con Rocco Fredella, per la 70enne di Torino potrebbe arrivare un nuovo corteggiatore inaspettato. A Uomini e Donne Marcello mostrerà un certo interesse per la Galgani. Già nelle scorse puntate il cavaliere aveva invitato la dama a mangiare un panino con ...

Uomini e donne : Teresa avrebbe chiuso definitivamente con Andrea Dal Corso : La situazione sentimentale di Teresa Langella continua ad appassionare i telespettatori di Uomini e donne ad un mese dalla scelta andata in onda su Canale 5 in prima serata. Da allora l'ex tronista è stata spesso presente in studio per aggiornare Maria De Filippi sugli sviluppi con Andrea Dal Corso: dopo un primo confronto acceso, si è passati al tentativo di lui di ottenere una seconda possibilità fino ad arrivare alla registrazione dell'11 ...

Anticipazioni Uomini e donne - 13 marzo : ancora frecciatine di Fredella contro la Galgani : Va in onda oggi 13 marzo il terzo e ultimo appuntamento televisivo dedicato al Trono Over di Uomini e donne. In esso verrà concesso ancora spazio a Gemma Galgani e Rocco Fredella, dopo che ieri lui aveva ulteriormente dimostrato di voler andare avanti con la conoscenza di altre dame. Sia con Simona che con Rosa, il piastrellista ha scambiato un bacio appassionato, lasciando però la Galgani apparentemente impassibile. Dopo il ceffone rifilato a ...

Uomini e Donne : Natalia Paragoni - Ecco Perchè ho Scelto Andrea Zelletta! : Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Ivan Gonzalez a Uomini e Donne Classico, in un’intervista ha spiegato Perchè ha deciso di corteggiare l’altro tronista, Andrea Zelletta! Uomini e Donne: Natalia Paragoni dopo l’esperienza al Castello, ha spiegato in un’intervista, per quale motivo ha piantato in asso Ivan Gonzalez! Natalia Paragoni, è senza dubbio una delle più belle ragazze mai scese come corteggiatrici a Uomini e ...