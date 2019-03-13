VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 13 MARZO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIA ESTERNA DA VIA PONTINA A VIA TUSCOLANA. Traffico INTENSO IN INTERNA DA CASSIA BIS A VIA CASILINA. SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA Roma-TERAMO DA VIA PALMIRO TOGLIATTI FINO AL RACCORDO ANULARE. Traffico COMUNQUE MAGGIORMENTE CONCENTRATO SULLA COMPLANARE SEMRE VERSO IL GRA. CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, STESSA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI. IN CITTÀ PRUDENZA PER UN INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA LAURENTINA E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO FIUMICINO. Traffico SU VIA ...
zerogradiK : @zeropregi Ma poi sai cosa fossero autobus che ne so a impatto zero o che si sollevano se c’è traffico o qualsiasi… - romadailynews : Traffico Roma del 13-03-2019 ore 17:30: VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI 13 MARZO 2019 ORE 17:20… - greencityit : Roma: torna #ViaLibera, una rete ciclopedonale off-limits per auto e scooter: Un anello stradale di circa 15 km rim… -
Traffico Roma del 13-03-2019 ore 17 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 13 MARZO 2019 ORE 16:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. PIÙ Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA DA CASSIA BIS A VIA PRENESTINA. CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI ...
Traffico Roma del 13-03-2019 ore 16 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Roma INFOMOBILITÀ MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 ORE 16.15 RIAPERTA VIA DELLA MURATELLA: TERMINATO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER L’ABBATTIMENTO DI UN ALBERO PERICOLANTE. Traffico IN VIA DI NORMALIZZAZIONE TRA VIA CRISTOFORO SABBADINO E VIA GEMINIANO MONTANARI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. È PREVISTO ALLE 18 IL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE INIZIATA ALLE 14 IN VIA CAPITAN BAVASTRO, NEI PRESSI ...
Traffico Roma del 13-03-2019 ore 15 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 13 MARZO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA VIALE TOR DI QUINTO E CORSO DI FRANCIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PRUDENZA IN ZONA OSTIENSE PER UN INCIDENTE SU ...
Traffico Roma del 13-03-2019 ore 14 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 13 MARZO 2019 ORE 13:20 DONA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A PONTE GALERIA CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA DELLA MURATELLA, TRA VIA CRISTOFORO SABBADINO E VIA GEMINIANO MONTANARI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER UN INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA, SULLA VIA SALARIA SIAMO ...
Traffico Roma del 13-03-2019 ore 13 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 13 MARZO 2019 ORE 13:20 DONA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A PONTE GALERIA CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA DELLA MURATELLA, TRA VIA CRISTOFORO SABBADINO E VIA GEMINIANO MONTANARI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER UN INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA, SULLA VIA SALARIA SIAMO ...
Traffico Roma del 13-03-2019 ore 12 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Roma INFOMOBILITÀ MERCOLEDI’ 13 MARZO 2019 ORE 12.20 MAX MAR UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA VIA SALARIA SIAMO ALL’ALTEZZA DI VIALE REGINA MARGHERITA. STESSA SITUAZIONE A CENTOCELLE IN VIA DELLE PALME NEI PRESSI DI VIA PIETRO ROMUALDO PIROTTA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA GIUSEPPE CHIOVENDA IN PROSSIMITA’ DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI. SEMPRE PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA RALLENTATI ...
Traffico Roma del 13-03-2019 ore 11 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 ORE 11:20 MAX MAR . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. PER UN INCIDENTE PERMANGONO CODE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E CASTEL DE’ CEVERI IN DIREZIONE Roma FORTI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA BRACCIANESE E LA VIA TRIONFALE VERSO Roma E PROSEGUENDO SI ...
Traffico Roma del 13-03-2019 ore 10 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 ORE 09:50 MAX MAR . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE Roma SEMPRE PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LA ...
Traffico Roma del 13-03-2019 ore 10 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 ORE 09:50 MAX MAR . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE Roma SEMPRE PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LA ...
Traffico Roma del 13-03-2019 ore 09 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 ORE 09:20 MAX MAR . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE Roma SEMPRE PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA CORSIA LATERALE DEL RACCORDO TRA LA VIA PISANA E ...
Traffico Roma del 13-03-2019 ore 09 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. Roma INFOMOBILITÀ MERCOLEDI’ 13 MARZO 2019 ORE 08.50 MAX MAR UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE Roma SEMPRE PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA CORSIA LATERALE DEL RACCORDO TRA LA VIA PISANA E L’USCITA PER LA MAGLIANA IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD E LA VIA ...
Traffico Roma del 13-03-2019 ore 08 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 ORE 08:20 MAX MAR . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE Roma SI VIAGGIA IN FILA SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA CASILINA E LA VIA ...
Traffico Roma del 13-03-2019 ore 08 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 ORE 07:50 MAX MAR . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. SI VIAGGIA INCOLONNATI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO.- SI ...
Traffico Roma del 13-03-2019 ore 07 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 ORE 07:20 MAX MAR . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. SI VIAGGIA INCOLONNATI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO.- SI ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 20 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 19:50 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. Traffico INTENSO E RALLENTATO I IN VIA DELLA MAGLIANA TRA VIA ALFREDO TESTONI E VIA LUIGI DASTI SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SU VIA OSTIENSE TRA VIA DELL’EQUITAZIONE E VIA MEZZOCAMINO E SU VIA CRISTOFORO COLOMBAO TRA ...