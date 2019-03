romadailynews

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Errore: L'attributo resource non è valido.VIABILITÀMERCOLEDI 13 MARZOORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIA ESTERNA DA VIA PONTINA A VIA TUSCOLANA.INTENSO IN INTERNA DA CASSIA BIS A VIA CASILINA. SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA-TERAMO DA VIA PALMIRO TOGLIATTI FINO AL RACCORDO ANULARE.COMUNQUE MAGGIORMENTE CONCENTRATO SULLA COMPLANARE SEMRE VERSO IL GRA. CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, STESSA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI. IN CITTÀ PRUDENZA PER UN INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA LAURENTINA E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO FIUMICINO.SU VIA ...

zerogradiK : @zeropregi Ma poi sai cosa fossero autobus che ne so a impatto zero o che si sollevano se c’è traffico o qualsiasi… - romadailynews : Traffico Roma del 13-03-2019 ore 17:30: VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI 13 MARZO 2019 ORE 17:20… - greencityit : Roma: torna #ViaLibera, una rete ciclopedonale off-limits per auto e scooter: Un anello stradale di circa 15 km rim… -