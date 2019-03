Juventus | Ronaldo tiene i piedi per terra | “serata speciale | ma è ancora presto per

sportfair

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Il portoghese ha parlato dopo la tripletta che ha steso l’Atletico Madrid, tenendo però iben piantati asenza farsi prendere dall’euforia L’autentico dominatore di questa serata, tre gol di Cristianoe una prestazione mostruosa per portare laai quarti di finale.Marco Alpozzi/LaPresseUna rete fino a questo momento in questa edizione di Champions, una tripletta in novanta minuti che ha permesso ai bianconeri di continuare a cullare il sogno di alzare il trofeo al Wanda Metropolitano. E’troppoperò per pensarci, lo ha sottolineato lo stesso CR7 al termine del match di questa sera, pur godendosi la splendida serata: “doveva essere una nottee lo è stata, non solo per i gol ma per la squadra. Questa è la mentalità da Champions, questo è motivo di orgoglio. Io faccio il mio lavoro e sono molto ...

