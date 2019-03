Inps | Nori rinuncia

Inps : salta la candidatura di Nori - la Lega cerca un altro nome : salta il nome di Mauro Nori candidato in in un primo momento dalla Lega al ruolo di sub commissario dell'Inps, il partito di via Bellerio sta cercando un altro nome. È quanto riferiscono fonti ...

Inps - salta l'accordo sui nuovi vertici. Nori : non disponibile come sub commissario : Mauro Nori, candidato dalla Lega ad assumere il ruolo di sub commissario all'Inps al fianco di Pasquale Tridico, indicato come commissario dai 5 stelle, ha deciso di farsi da parte. Lo rende noto lo ...

Inps - Nori : non disponibile ad incarico : 18.15 L'ex direttore generale dell'Inps,Mauro Nori, indicato come possibile vicepresidente di Tridico, annuncia di voler rinunciare. "Ringrazio tutte le persone che mi hanno manifestato la loro fiducia, ma non sono disponibile ad assumere alcun incarico all'Inps", scrive Nori. "Auguro che l'Istituto riesca a superare brillantemente un periodo particolarmente difficile della sua lunga storia".

Inps - il subcommissario Nori rinuncia alla candidatura : in bilico l’accordo per Tridico alla guida dell’Istituto di previdenza : L’accordo tra M5s e Lega per la guida dell’Inps vacilla. Mauro Nori, candidato del Carroccio ad assumere il ruolo di sub commissario al fianco di Pasquale Tridico, candidato alla guida dell’Istituto di previdenza in quota Cinque Stelle, ha deciso di farsi da parte. L’annuncio è stato dato dallo stesso Nori. Ma l’ex direttore generale dell’Inps fino all’arrivo di Tito Boeri, poi finito alla Corte dei ...

Inps - salta la candidatura di Mauro Nori. La Lega cerca un altro nome : salta il nome di Mauro Nori candidato in in un primo momento dalla Lega al ruolo di sub commissario dell'Inps. Il partito di via Bellerio sta cercando un altro nome.È quanto riferiscono fonti informate sul dossier. Nori ha comunicato al governo di non essere disposto ad assumere alcun incarico.

Inps : accordo chiuso su Tridico presidente - Nori fuori partita : È chiuso l'accordo M5s-Lega su Pasquale Tridico alla presidenza dell'Inps. È quanto riferiscono fonti leghiste, secondo le quali il dossier dovrebbe finire sul tavolo del Consiglio dei ministri in programma domani. Secondo le stesse fonti sarebbe invece fuori partita Mauro Nori, il cui nome non sarebbe quindi in lizza per altri incarichi, come la vice presidenza o la direzione generale. Ancora da individuare, invece, chi ...

Inps - Nori sarà il vice di Tridico La Lega punta sul supertecnico : Mauro Nori, l’ex direttore generale dell’Inps, 57 anni, che ha collaborato all’elaborazione di quota 100 e degli altri provvedimenti pensionistici nella veste di consigliere legislativo del ministro dell’Economia Giovanni Tria, sarà il vicepresidente dell'istituto che eroga le pensioni. Segui su affaritaliani.it

Inps : intesa su Tridico presidente - 'no' da Nori vice : Ci sarebbe l'accordo nel governo per la presidenza dell'Inps sul nome di Pasquale Tridico , ma sulla vicepresidenza a Mauro Nori sarebbe lo stesso ex dg dell'istituto a non essere disponibile ad ...

Boeri : ecco perché non ho voluto confermare Nori come dg dell’Inps : Caro Direttore,l’articolo sull’Inps di sabato 16 febbraio riporta diverse informazioni incomplete. Primo punto: non fu Mauro Nori a mettere a mia disposizione il suo mandato quando fui chiamato alla guida dell’Inps. Il suo contratto era stato prorogato e sarebbe scaduto nei giorni del mio insediamento. Fui io a chiedere al governo di darmi tempo pe...

Vertice Inps - stallo per il dopo-Boeri sul nome di Nori : MILANO - Oltre a Bankitalia e Ivass , anche la partita per la pesante nomina del Vertice dell'Inps va ai tempi supplementari in attesa che la maggioranza di Lega e M5s trovi la quadra intorno ai nomi ...

Inps : probabile accordo M5S – Lega su Nori Presidente : Il 16 febbraio scade ufficialmente il mandato dell'attuale Presidente dell'Inps Tito Boeri. È quindi necessario, per il corretto funzionamento dell'Ente previdenziale, che venga nominato dal Governo un nuovo Presidente. Dalle indiscrezioni pubblicate da vari organi di stampa, come i due quotidiani romani, "La Repubblica" e "Il Messaggero" il M5S e la Lega di Matteo Salvini avrebbero trovato un accordo di massima sul nome di Mauro Nori ...

Inps - trattative per il dopo Boeri : giallo su Nori - Lega e M5S negano intesa : Il decreto per la nomina a Commissario è interministeriale, Lavoro-Economia, e quindi non c'è bisogno di un passaggio nel Cdm. Se non dovesse essere fatta nessuna scelta nelle prossime ore l'Istituto ...

Inps - trattative per il dopo Boeri Lega e M5S negano intesa su Nori : Il decreto per la nomina a Commissario è interministeriale, Lavoro-Economia, e quindi non c'è bisogno di un passaggio nel Cdm. Se non dovesse essere fatta nessuna scelta nelle prossime ore l'Istituto ...

Inps - trattative per il dopo Boeri : giallo su Nori - Lega e M5S negano intesa : È giallo sulla nomina del nuovo Commissario dell'Inps, necessaria prima della decisione sul Consiglio di amministrazione e il nuovo presidente per il funzionamento dell'Istituto dato...