Foggia | sequestrate oltre 2 tonnellate e mezzo di olio adulterato | una denuncia

Blastingnews

(Di mercoledì 13 marzo 2019) I militari della Guardia di Finanza di, nel corso di un controllo destinato a scovare le frodi alimentari, ha messo i sigilli ad una fabbrica abusiva didi oliva a Cerignola. L'attività investigativa ha permesso di accertare che il prodotto in questione, spacciato come "extra vergine di oliva", veniva in realtà miscelato con altre sostanze, come ad esempio la clorofilla. Il responsabile della struttura è statoto, e ora rischia il carcere e una multa salatissima di circa 20 mila euro. La notizia è riportata dall'agenzia Ansa, e daToday.Etichette recanti un marchio di fantasia I militari hanno quindi immediatamente sequestrato il tutto. Si tratta, in particolare, diduedi, e di 30 kg di clorofilla, la quale, come detto, veniva miscelata insieme ad altre sostanze nel prodotto in questione. Gli agenti sono entrati in due box ...

manu_etoile : RT @ultimenotizie: Sequestrate oltre 2,5 tonnellate di olio extravergine d'oliva adulterato. È l'esito dell'operazione della Guardia di Fin… - MatteoCorreani : RT @ultimenotizie: Sequestrate oltre 2,5 tonnellate di olio extravergine d'oliva adulterato. È l'esito dell'operazione della Guardia di Fin… -