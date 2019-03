Concorso per psicologo in Veneto | assistente sociale in Campania e farmacista in Lombardia

Blastingnews

(Di mercoledì 13 marzo 2019) In queste settimane ci sono nuove opportunità professionali per il ruolo diin zone diverse d'Italia. In particolare l'Azienda Sanitaria Euganea (Padova), il Comune di Casagiove (Caserta) e il Comune di Bozzolo (Mantova) hanno emanato nuovi concorsi per queste professioni, con scadenza nelle prossime settimane. A seguire riportiamo tutte le informazioni e i requisiti per partecipare.Avviso pubblico perUn avviso di procedura comparativa è stato indetto dall'ULSS 6 Euganea, per il conferimento di n.2 incarichi libero professionali, nell'ambito del 'Progetto biennale sperimentale di interazione multidisciplinare per la riduzione del disagio psichico e', da espletare presso il Distretto Padova Sud. I candidati che intendono inoltrare la propria candidatura, devono aver conseguito i seguenti requisiti specifici:Diploma di ...

MinisteroDifesa : Scuole Militari: i bandi di concorso per l’anno 2019/2020 - LuigiBrugnaro : Concorso #SonoStatoIo | Questa mattina a Mestre insieme a @salvopellecchia, segretario generale @FitCisl, per la ca… - petergomezblog : Carabinieri, il sindacato: “Donne incinte escluse dal concorso interno per allievi marescialli. Palese discriminazi… -