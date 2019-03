Al via il Premio Teatrale Raffaele Lembo

viareggioCup - premio in ricordo Signorini : VIAREGGIO, LUCCA,, 6 MAR - La 71/a edizione della Viareggio Cup si arricchisce di un altro premio, destinato al miglior difensore della manifestazione: un riconoscimento fortemente voluto dalla ...

viareggio Cup - il premio per il miglior difensore nel ricordo di Gianluca Signorini : La 71ª edizione della Viareggio Cup si arricchisce di un altro premio, destinato al miglior difensore della manifestazione: un riconoscimento fortemente voluto dalla famiglia del grande capitano del Genoa, Gianluca Signorini, per valorizzare e portare alla ribalta una giovane promessa del calcio. «Siamo molto contenti – ha detto Benedetta, la figlia di Signorini – che il Centro Giovani Calciatori abbia accolto la nostra proposta: mio padre ...

Reggio Calabria : al via la 5Edizione del Premio Don Cosimo Latella : L'intera manifestazione si svolgerà con spettacoli domenicali pre-serali e si avvale del patrocinio della Regione Calabria, del Comune di Reggio Calabria e della Federgat, Federazione Gruppi Attività ...

A Taviano le audizioni per la XXV edizione del Premio Mia Martini : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Al via le iscrizioni per il 15esimo Premio Umberto Bindi : Roma, 1 mar., askanews, - Sono aperte le iscrizioni alla 15a edizione del Premio Bindi di Santa Margherita Ligure, GE,, uno dei più prestigiosi concorsi e festival italiani dedicati alla canzone d'...

Comune Roma : via a tavolo mobilità Eur per gran premio Formula E : Roma – Si e’ svolto questo pomeriggio a Roma, presso la sala della Piccola Protomoteca del Campidoglio, l’incontro previsto fra i Mobility Manager e referenti delle aziende del quartiere Eur, l’assessore allo Sport, Politiche giovanili e grandi Eventi cittadini, Daniele Frongia, l’assessorato alla Citta’ in Movimento, i tecnici degli uffici di Roma Capitale per la Mobilita’ e gli organizzatori di Formula ...

A vialli il premio in ricordo di Facchetti : Il premio ideato dal giornalista Candido Cannavò, per 19 anni direttore de La Gazzetta dello Sport, è stato assegnato nella circostanza a Gianluca Vialli. Valuta questo articolo Rate this item: 1.00 ...

Gianluca vialli : “A me il premio “Il bello del calcio”? Avranno pensato “diamolo a lui che magari l’anno prossimo sarà troppo tardi”” : “Io ora sono un uomo vulnerabile, spero migliore di prima. L’esperienza che ho vissuto mi ha insegnato molto, ne avrei fatto volentieri a meno ma mi sono impegnato mentalmente e fisicamente. Grazie all’aiuto delle persone vicine è andata bene. A proposito del cancro voglio dire che sto bene. Non è stato facile, anche se ho ancora molto da fare. Mi sto preparando meglio di quando giocavo a calcio, quindi credo che dovrete ...

5 curiosità sull'attrice Premio Oscar Olivia Colman : La notte del 24 febbraio 2019 ha visto il film 'La Favorita' essere candidato con ben 10 nomination agli Oscar, pur riuscendo a vincere una sola statuetta. Tale Premio se lo è aggiudicato Olivia Colman come migliore Attrice Protagonista del film del regista Yorgos Lanthinos. Di seguito vediamo 5 curiosità su Olivia Colman....Continua a leggere

Calcio : a Gianluca vialli il premio 'Il Bello del Calcio' (2) : (AdnKronos) - Nel decennale del varo della Fondazione Candido Cannavò per lo Sport, il direttore generale Franco Arturi ha delineato alcuni dei progetti realizzati nel 2018 e le iniziative per il 2019. Una novità è il sostegno di corsi annuali di scherma in scuole elementari della periferia milanese

Premio Oscar - finale a sorpresa con trionfo di “Green Book” e Olivia Colman : finale a sorpresa alla 91esima edizione degli Oscar del cinema con la statuetta a "Green Book" come miglior film e a Olivia Colman, attrice protagonista di "La Favorita". La cerimonia al Dolby Theatre si e' aperta con i Queen sulle note di "We will rock you" e "We are the champions" cantate da Adam Lambert mentre una gigantografia di Freddy Mercury ha reso omaggio al frontman scomparso, protagonista, col volto di Rami Malek, di uno dei film in ...

Candido-Day - a vialli il Premio Facchetti : "Il cancro? Non mollo. Grato al calcio" : FONDAZIONE - E' toccato poi a Franco Arturi, direttore della Fondazione Candido Cannavò per lo sport che fa una passerella di 10 anni di Fondazione con 70 progetti portati a termine e quasi un ...

vialli vince il premio Giacinto Facchetti : "Cancro? Non mollo. Grato al calcio" : Per questo cerco sempre di farne uno sport migliore nel mio piccolo, come in vita ha sempre fatto Giacinto Facchetti. Accetto questo premio con grande umiltà e orgoglio. Non ci volevo credere quando ...