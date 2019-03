Un anno fa moriva Peppino Principe | il Conservatorio ricorda il principe della fisarmonica

Un anno fa moriva Davide Astori : la malattia che lo ha ucciso è molto più comune di quanto si pensi : Un anno fa moriva Davide Astori, capitano della Fiorentina. Sulle cause della sua morte si è disquisito per molto tempo, e le ipotesi in merito sono state tante. Ciò che si sa oggi è che il campione non aveva scampo. La sua malattia era di quelle che, oltre ad essere di difficile diagnosi, sono ‘invisibili’ e dunque diventa quasi impossibile curarle. È quanto emerso dall’ultima consulenza sulla morte del capitano della Fiorentina trovato privo ...