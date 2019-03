Spazio | i microsatelliti e il futuro dei lanciatori

meteoweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2019) Il fiorente settore deiinfluenzerà anche quello deiche dovranno adattarsi alle nuove necessità del mercato. Per questo motivo l’Esa ha deciso di dare il via, già dal 2003, a un programma, il Future Launchers Preparatory Programme (Flpp) dedicato appositamente ai micro. Un microlanciatore è un vettore estremamente versatile, in grado di portare un piccolo satellite – tipicamente usato per l’osservazione della Terra, per le dimostrazioni tecnologiche, la didattica e le telecomunicazioni – in orbita bassa partendo da terra o da una piattaforma aerea. L’Flpp ha selezionato cinque proposte provenienti da altrettante aziende del settore spaziale: ArianeGroup, Mt-Aerospace, Avio, Deimos-Orbex e Pld Space. Le cinque aziende hanno presentato i loro progetti in occasione di un workshop, organizzato dall’Esa a Parigi.L’Esa – riporta Global Science ...