Quagliarella vuole prendersi tutto | Nazionale | capocannoniere ed Europa con la Sampdoria

(Di martedì 12 marzo 2019) Fabiosta giocando una delle migliori stagioni della sua carriera con la maglia della, lottando per il titolo diFabioquest’oggi ha avuto l’onore di leggere il giuramento all’inaugurazione della 71ª edizione della Viareggio Cup. Il centravanti dellasta vivendo una stagione superlativa, con la sua squadra che lotta per entrare in: “Siamo lì, ci proviamo fino alla fine. Io ci credo.? Navigo a vista. Mi godo la Samp, spero di continuare a fare quello che sto facendo“.Parlando della corsa al titolo diha invece rivelato: “Essere sopra Cristiano Ronaldo e Piatek è una bella soddisfazione, ma il campionato è lungo e c’è ancora amarezza per sconfitta di ieri. Il mio segreto? Non c’è, dobbiamo amare quello che facciamo e tenere ...

