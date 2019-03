LIVE Biathlon | 15 km individuale Mondiali 2019 in DIRETTA | Lisa Vittozzi e Dorothea

oasport

(Di martedì 12 marzo 2019) Buongiorno e benvenuti allatestuale della 15 kmfemminile deidiin programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, martedì 12 marzo, alle ore 15.30 per l’Italia saranno in garaWierer, Nicole Gotier ed Alexia Runggaldier.Tanti ingredienti rendono di difficile lettura la gara che assegnerà titolo e medaglie iridati e la Coppa del Mondo di specialità, e sarà anche molto importante per quanto concerne la Coppa del Mondo generale per le nostre(di nuovo col pettorale giallo) eWierer.Intanto bisognerà capire se le pretendenti alla Coppa generale saranno tre o quattro: la slovacca Anastasiya Kuzmina risulta essere iscritta alla gara e potrebbe partire. Così come l’altra slovacca da tenere d’occhio per le medaglie, Paulina Fialkova, Kuzmina ha scelto il primo gruppo ed ...

