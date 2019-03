Le Iene | lo scherzo alla Parodi non piace al web | polemica sui social

Le Iene - Benedetta Parodi e lo sfogo : 'Perché non volevo che andasse in onda lo scherzo' : 'Non volevo che andasse in onda'. Benedetta Parodi su Instagram confessa tutto il suo imbarazzo per lo scherzo, crudelissimo, delle Iene che l'ha vista perdere completamente il controllo. La figlia ...

Le Iene - Benedetta Parodi e lo sfogo : "Perché non volevo che andasse in onda lo scherzo" : "Non volevo che andasse in onda". Benedetta Parodi su Instagram confessa tutto il suo imbarazzo per lo scherzo, crudelissimo, delle Iene che l'ha vista perdere completamente il controllo. La figlia 16enne, complice, le presenta il suo finto fidanzato di 37 anni e la presentatrice non ci vede più dal

Benedetta Parodi commenta lo scherzo de Le Iene di cui è stata vittima : “Ecco perché non volevo che andasse in onda” : Benedetta Parodi è caduta nella “trappola” organizzata dal programma di Italia 1 Le Iene che, in uno scherzo andato in onda nella puntata di domenica sera, le ha fatto credere che sua figlia Matilde, ancora minorenne, si fosse innamorata di un cuoco di quasi 40 anni. La conduttrice ha avuto una reazione forte alla notizia, tirando letteralmente per i capelli la figlia fuori dalla casa del presunto fidanzato e poi crollando in lacrime ...

Benedetta Parodi - la figlia gli presenta il fidanzato di 37 anni e lei scoppia in lacrime : “Ti denuncio”. Lo scherzo de Le Iene : Benedetta Parodi è finita nel mirino de Le Iene che, con la complicità della figlia Matilde, ancora minorenne, le hanno fatto credere che questa si fosse presa una cotta per un uomo di quasi 40 anni, chef Marco. Tutto è iniziato quando il manager della Parodi le ha proposto di fare una nuova trasmissione in cui ospitava nella sua cucina chef Marco: casualmente il primo giorno di riprese sul set c’era anche la figlia che lo ha conosciuto e ...

Le Iene - scherzo a Benedetta Parodi in lacrime : “Ti denuncio!” : Benedetta Parodi e la figlia con un uomo di 37 anni: lo scherzo de Le Iene Nel mirino dello scherzo de Le Iene, ad opera dell’inviato Nicolò De Devitiis, è finita Benedetta Parodi. All’ex conduttrice di Domenica In è stato fatto credere che la figlia Matilde (complice de Le Iene) si fosse presa una sbandata per lo chef Marco, un uomo di quasi 40 anni. Tutto è iniziato quando a Benedetta Parodi il suo manager ha proposto una nuova ...

Lo scherzo a Facchinetti de Le Iene - il peggio riuscito di sempre : Wilma contro Laura Cremaschi non fa ridere nessuno (video) : Lo scherzo a Facchinetti de Le Iene è disponibile alla fine di questo post. La rissa tra la moglie Wilma e Laura Cremaschi che ha raggiunto il web negli scorsi giorni altro non era che uno scherzo organizzato da Le Iene con la complicità di Lady Facchinetti. Lo scopo? Invitare Francesco a riflettere sulle proprie azioni in pubblico spiegandogli l'importanza di porre dei limiti nel rapporto con i "fan", e semplicemente con tutti coloro che lo ...

