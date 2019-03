Cosa non torna nel video sull' incendio agli aiuti umanitari in Venezuela

Andrea Iannone parla di Belen Rodriguez : "Non mi interessa Cosa avevo o Cosa avrei potuto avere" : Belen Rodriguez pare un capitolo ormai chiuso nella vita dello sportivo Andrea Iannone, che ha intrattenuto una relazione di qualche mese con la showgirl e modella argentina.Mentre la sua ex fidanzata sembra in procinto di ritornare con l'ex marito Stefano De Martino, conduttore attuale di Made in Sud che l'ha resa madre del piccolo Santiago, il motociclista in una storia su Instagram ha parlato del suo passato: Non mi interessa cosa ...

La Vita in Diretta e la brutta voce in Rai : 'Chissà perché...'. Tanti potenti - pochi ascolti : Cosa non torna : cosa c'è sotto? Dopo la tanto discussa foto del dg Rai Fabrizio Salini a La Vita in Diretta , la direttrice di Rai 1 Teresa De Santis ha presenziato al programma in occasione della ricorrenza della ...

La cugina di Renzi che torna da Leu al Pd 'Chi mi attacca non capisce Cosa sta succedendo' : Cronaca Firenze, la deputata cugina di Renzi esce dal Pd di ERNESTO FERRARA Ma come mai è tornata nel Pd? 'In fila ai gazebo per le primarie c'era molta gente, gente normale, di sinistra e molti mi ...

Rc auto - il trucchetto dietro le assicurazioni a tempo : premi e classe di merito - Cosa non ti dicono : Le assicurazioni per auto e moto a tempo hanno avuto molto successo tra gli italiani, soprattutto per gli appassionati stagionali delle due ruote, che possono tenere in garage il mezzo mettendo in pausa l'assicurazione durante i mesi invernali. Leggi anche: auto, dal 2022 obbligatorio il sistema di

Andrea Iannone sui social : 'So Cosa voglio' i fan pensano sia rivolto a Belen Rodriguez : Andrea Iannone durante la scorsa notte ha pubblicato sui social un messaggio di sfogo che ha allarmato i suoi fan. In molti hanno subito pensato che le parole del pilota della MotoGp fossero dedicate alla sua ex fidanzata, Belen Rodriguez. Il giorno della ripresa del MotoGp, durante la notte Andrea Iannone ha esordito su Instagram con un messaggio piuttosto ambiguo: "Non mi interessa cosa avevo o cosa avrei potuto avere. Mi interessa solo quello ...

Boeing 737 Max fermato da Etiopia - Cina - Indonesia : "Ancora non si sa Cosa abbia provocato l'incidente" | Ma per l'Europa può volare : Recuperata dal luogo dello schianto la scatola nera del Boeing 737 dell'Ethiopian Airlines precipitato ieri, disastro aereo costato la vita a 157 persone, otto delle quali di nazionalità italiana.

Ethiopian airlines - il sospetto dell'esperto sull'aereo caduto : Cosa non sapevano i piloti : Dietro il disastro dell'aereo caduto della Ethiopian airlines cresce il sospetto degli esperti su un nuovo software di controllo, per il quale la Boeing aveva già diffuso un allarme il 6 novembre 2018. In quell'occasione, la ditta produttrice del 737-800 Max aveva messo in guardia su quel programma,

