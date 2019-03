Como | non solo il Challenger Atp Due grandi novità a Villa Olmo

GiaComo Celentano - figlio di Adriano : 'Adrian non è stato capito - sono molto vicino al movimento di Medjugorje' : Infine, sull'attuale situazione politica: 'Vedo bene l'accoppiata Di Maio Salvini, se dovessi votare oggi voterei per loro'. Maria Rita Gagliardi Leggi NewNotizie.it anche su Google News , Segui ...

Consip : Renzi - 'Ultimo e Scafarto mi querelano? Si acComodino pure - non vedo l'ora...' : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - "Il capitano Ultimo e Scafarto mi vogliono querelare? Non vedo l'ora che lo facciano, si accomodino pure...". Così Matteo Renzi, parlando del capitano 'Ultimo' e del colonnello Scafarto che hanno annunciato una querela nei confronti dell'ex premier per quanto scritto s

Il ritratto non autorizzato di Nonna Parlamento : 'Così la PrestigiaComo ha rovinato Forza Italia' : Il suo timore è che si configuri un grave squilibrio tra 'un Nord motore e traino dell' economia e un Sud abbandonato al suo destino e che, negli anni, ha già pagato un alto prezzo. Se questo è l' ...

Il ritratto non autorizzato di Nonna Parlamento : "Così la PrestigiaComo ha rovinato Forza Italia" : Nonna Stefania da Siracusa ha battuto un nuovo rintocco stonato: «Siamo preoccupati di fronte al progetto di riforma del governo sull' autonomia delle regioni», sospira pensosa la veterana della Repubblica giunta alla settima legislatura consecutiva. Dopo averci deliziato, solo poche settimane fa, v

Francia : "L'ambasciatore tornerà a Roma al momento opportuno" | Conte : "Equivoco con Parigi - spero nella normalità ma non rinunciamo a opinioni sComode" : "Con il nostro ambasciatore sono in corso le consultazioni, tornerà a Roma al momento opportuno": così un portavoce del ministero degli Esteri di Parigi. Il premier: "Mi auguro che le relazioni possano tornare alla normalità il più presto possibile, bisogna superare l'equivoco"

Lele dei Negramaro non sarà in tour - sostituito dal fratello GiaComo : “Per i medici non posso rischiare - ma tornerò” (video) : L'hanno aspettato, hanno rimandato e riprogrammato tutte le date, ma Lele dei Negramaro non sarà in tour sul palco dell'Amore Che Torni Indoor 2019 della band, in partenza il 15 febbraio dall'RDS Stadium di Rimini. Ad impedire a Spedicato di presentarsi sul palco è stata la valutazione dei medici che ne stanno seguendo la riabilitazione: il parere dei dottori è che il chitarrista non sia pronto per reggere lo stress di un tour viste le sue ...

Lele Spedicato dei Negramaro ha bisogno di cure : «Non parteciperò al tour - al mio posto ci sarà mio fratello GiaComo» : Non ci sarà Lele Spedicato nel tour dei Negramaro la cui partenza è ormai imminente. Nonostante l'ottima ripresa dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colto nei mesi passati, il chitarrista ha ancora ...

Isola dei Famosi 2019 - Taylor Mega : "E' generosa - semplice - non è come appare sul web" parola di GiaComo Urtis" : Giacomo Urtis, interpellato dal settimanale 'Nuovo Tv', sui possibili ritocchini di Taylor Mega prima dell'Isola dei Famosi 2019, ha tessuto le lodi di una ragazza che si è fatta conoscere a 360 gradi con le proprie fragilità, senza filtri, abbattendo ogni barriera: Tayor è una ragazza di campagna, semplice e generosa, non è come appare sul web. E’ molto bella, può essere che abbia rifatto solo seno e labbra. Il suo viso in effetti è ...

Sea Watch - Stefania PrestigiaComo "non cambia mai". Il senatore che la conosce bene : "Quando era ministra..." : «È inutile meravigliarsi o attaccare Stefania Prestigiacomo per la sua visita ai clandestini della Sea Watch. Posso testimoniare che la parlamentare di Siracusa è stata coerente col suo pensiero, noto sin da quando era ministro nel governo Berlusconi». Parola di Ignazio La Russa (Fratelli d' Italia)

Quelli che non meritano di parlare della PrestigiaComo : “L’ho fatto da ministra, da cittadina, da donna”, questo ha specificato Stefania Prestigiacomo sulla Sea Watch. In troppi hanno reagito e di molti tra loro non merita parlare. Di altri, forse sì: “Ormai preferisce Fratoianni a Salvini”, le ha risposto Alessandra Mussolini. Senza specificare se inter

PrestigiaComo - FI - : 'Salvini non può non far sbarcare le persone a bordo della Sea Watch' : Uno dei parlamentari che è salito a bordo della nave olandese, racconta a Omnibus, su La7, che cosa ha visto. E chiede al ministro dell'Interno di far sbarcare i migranti