Brasile | arrestati due sospetti per omicidio di Marielle Franco | sono due ex agenti della

(Di martedì 12 marzo 2019) La polizia brasiliana ha arrestato i due presunti autori materiale dell’di: si tratta di due expolizia militare. La consigliera comunale di Rio de Janeiro nera, bisessuale e femminista è stata uccisa da due sicari insieme al suo autista il 14 marzo 2018.L'articolodueperdidue expolizia militare proviene da Il Fatto Quotidiano.

