Udine | esplosione in un appartamento | feriti padre | madre e figlio di sei anni

(Di lunedì 11 marzo 2019) A Cervignano del Friuli: lo scoppio provocato probabilmente da una bombola del gas. Più in gravi condizioni la donna, trasportata a Trieste con ustioni

