Roma | Cristante | ' Questo l' atteggiamento giusto'

Roma-Empoli - Cristante commenta i primi 45 minuti : Le parole del centrocampista giallorosso . p> ROMA EMPOLI Cristante/ Bryan Cristante , intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', ha commentato il primo tempo della sua Roma contro l'Empoli: 'Siamo stati belli compatti, quando abbiamo l'occasione facciamo gol, c'è l'atteggiamento giusto. Dobbiamo stare attenti alle loro ...

Le pagelle della Roma : Fazio impresentabile - Cristante non è lucido : La difesa è un disastro, Dzeko sparisce subito, Pastore sfiora la resurrezione, Kolarov rosso evitabile. OLSEN 4,5. Il gol di Caicedo è un fulmine, il resto è un brivido continuo. Sul gol di Cataldi, ...

Roma - UFFICIALE riscattato Cristante. All’Atalanta altri 15 milioni : Roma, UFFICIALE CRISTANTE – L’ufficialità è arrivata nel primo pomeriggio di oggi. Bryan Cristante ci ha messo 6 mesi per convincere la Roma e Monchi sull’investimento fatto la scorsa estate. Il centrocampista azzurro infatti è stato riscattato dai giallorossi, che prelevano a titolo definitivo il giocatore che era in prestito dall’Atalanta. Ai 5 milioni già […] L'articolo Roma, UFFICIALE riscattato Cristante. ...

Roma news - riscattato Cristante. Si lavora su alcuni rinnovi importanti : La vigilia del derby capitolino porta con se anche una notizia di mercato in ottica Roma. Niente di eclatante, per carità, la società ha soltanto reso ufficiale il riscatto dall’Atalanta di Cristante, visto che le condizioni dell’obbligo sono maturate durante il mese di febbraio.Il costo del cartellino dell’ex bergamasco è salito così a venti milioni, con i quindici che si sono aggiunti ai primi cinque necessari del prestito. Ci sono ancora i ...

Roma - ufficiale il riscatto di Cristante dall’Atalanta : riscatto Cristante Roma – La Roma ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 31 dicembre 2018. I giallorossi hanno chiuso in utile il semestre, grazie all’aumento dell’impatto della gestione dei calciatori e delle plusvalenze. Pallotta: «Non si può essere un top 10 Club senza stadio» E a proposito di calciatori, il club all’interno del […] L'articolo Roma, ufficiale il riscatto di Cristante dall’Atalanta è ...

Roma-Porto 0-0 - Diretta LIVE : Casillas salva su Cristante : 49′ Bella combinazione Zaniolo- Cristante con il mediano che va al tiro, Casillas respinge con i pugni47′ La palla danza pericolosamente nell’area piccola di Casillas ma nessun giallorosso riesce a ribadire in rete Ore 22.03 inizia il secondo tempo di Roma-Porto46′ Finisce il primo tempo di Roma-Porto45′ Ci sarà un minuto di recupero42′ Ultimi minuti […] L'articolo Roma-Porto 0-0, Diretta LIVE: ...

Chievo-Roma - formazioni ufficiali : rientrano Cristante e Nzonzi : CHIEVO ROMA formazioni ufficiali – Chievo e Roma scendono in campo allo stadio Bentegodi di Verona per la 23esima giornata della Serie A Tim. Quella di stasera sarà la 34esima partita in Serie A delle due società, che in totale di sono scontrate 35 volte. La loro prima gara in campionato risale al 22 dicembre […] L'articolo Chievo-Roma, formazioni ufficiali: rientrano Cristante e Nzonzi proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Chievo-Roma - probabili formazioni : rientrano Cristante e Nzonzi : CHIEVO ROMA probabili formazioni – Nemmeno il tempo di archiviare i posticipi della 22° Giornata, Lazio-Empoli e Cagliari-Atalanta, ed è già tempo di mettere in cantiere le informazioni relative al 23° turno del massimo campionato nazionale. Venerdì 8 febbraio alle ore 20.30 allo Stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona scendono in campo il Chievo di Mimmo […] L'articolo Chievo-Roma, probabili formazioni: rientrano Cristante e ...

Roma - Cristante : 'Carriera a ostacoli - a 19 anni ho rischiato di essere tagliato fuori. Poi mi sono svegliato e...' : Queste le parole del 4 giallorosso a la Gazzetta dello Sport : 'Non è mai facile quando si arriva in una nuova squadra, serve un po' di tempo per ambientarsi. Cambiano i meccanismi, i compagni, gli ...

