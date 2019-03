Pressing Usa sulla Merkel : pronti a rivedere i rapporti di intelligence se si affiderà a Huawei : Da parte sua un portavoce del ministero dell'Economia tedesco ha replicato alla missiva spiegando che i timori in essa esposti non sono affatto nuovi, e che sino ad esso il governo non ha ravvisato ...

Pressing Usa sulla Merkel : pronti a rivedere i rapporti di intelligence se si affiderà a Huawei : Sul nodo Huawei Washington ricorre alle maniere forti nei confronti di Berlino. L’amministrazione americana è pronta a rivedere i rapporti di intelligence con la cancelleria tedesca nel caso quest’ultima assegni al colosso cinese una delle commesse per realizzare la rete di telefonia cellulare di prossima generazione. L’ultimatum è contenuto in una...

Pressing lobby Usa-Arabia Saudita - l’Europa boccia all’unanimità lista nera di Paesi terzi a rischio riciclaggio : Il Consiglio Ue ha bocciato all'unanimità a Bruxelles le modifiche proposte dalla Commissione europea all'elenco dei Paesi e territori considerati "ad alto rischio" di riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo, a causa di "carenze strategiche" nei loro sistemi giuridici. La "lista nera" respinta avrebbe incluso 23 giurisdizioni, di cui 11 nuove rispetto all'elenco attuale, stilato dalla Financial Action Task Force (Fatf), un ...

Nessun uso della forza in Venezuela - nuove sanzioni Usa. Pressing internazionale su Maduro : sanzioni piu' forti contro dirigenti di Caracas, blocco degli asset esteri delle aziende Venezuelane, prima tra tutte la petrolifera Pdvsa, nuovi appelli alle Forze Armate perche' prendano le distanze da Nicolas Maduro, ma Nessuna ipotesi di un intervento militare per risolvere la crisi in Venezuela. I paesi del gruppo di Lima, riunito a Bogota' con l'opposizione di Juan Guaido' ed il vicepresidente americano Mike Pence, alzano i toni e la ...

Dagli Usa al Carroccio. Cresce il Pressing sui 5 Stelle sul 5G di Huawei : ... che nel passato leggevamo solo come alleanza di pace e di sicurezza militare e oggi deve essere trasposta anche nel mondo della sicurezza delle infrastrutture digitali".

Rete 5G - il Pressing degli Usa sul governo per escludere Huawei. Che in Italia è protagonista della sperimentazione : In attesa domani del piano industriale di Tim, il governo gialloverde tenta di mettere una pezza a colori al caso Huawei. E di evitare così che, dopo la crisi con la Francia, si apra un fronte anche con gli Stati Uniti, particolarmente sensibili al tema dello spionaggio attraverso le infrastrutture di telecomunicazioni. “Gli Usa non devono preoccuparsi della nostra lealtà. Non è mai stata una questione. Se c’è un problema possiamo essere aiutati ...

Pressing Usa per isolare l'IranMerkel resiste - Macron si eclissa : Gli Stati Uniti stringono d'assedio l'Iran alla Conferenza sulla sicurezza a Monaco di Baviera. Europa ancora in ordine sparso. Macron si eclissa e lascia Merkel a resistere da sola Segui su affaritaliani.it