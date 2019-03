Cadimare | Aeronautica Militare esprime cordoglio ai familiari della vittima

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2019) In merito al tragico evento che oggi, nella città di La Spezia, ha visto coinvolto un proprio Sottufficiale, la Forza Armatasdegno e sgomento per l’estrema gravità di quanto accaduto le cui cause, per quanto noto, sono da considerarsi di carattere privato.L’, nel manifestare il proprioai, si è resa da subito disponibile per ogni forma di collaborazione e supporto nei confronti dell’Autorità Giudiziaria inquirente.L'articoloaiMeteo Web.