A gennaio prestiti al settore privato +1% su anno

Bankitalia - a gennaio +1% per prestiti famiglie e imprese - : Nel primo mese del 2019 i prestiti alle famiglie crescono del 2,6%. Le sofferenze bancarie sono diminuite del 32,5% su base annua. I tassi di interesse sui mutui per l'acquisto di abitazioni salgono ...

Bankitalia : a gennaio frenano i prestiti - per le imprese -0 - 7% : Roma, 11 mar., askanews, - A gennaio i prestiti al settore privato, corretti per tener conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, sono cresciuti dell'...

Bce - ipotesi di nuovi prestiti a lungo termine per le banche. “Il Consiglio direttivo ne ha discusso a gennaio ” : A gennaio il Consiglio direttivo della Bce presieduto da Mario Draghi ha discusso una nuova serie di prestiti Tltro (Targeted Longer-Term Refinancing Operations) a lungo termine e a bassi tassi alle banche dell’Eurozona dopo quella lanciata nel 2014. Secondo i verbali della riunione, appena resi noti, il Consiglio direttivo ritiene che “una decisione a questo riguardo non dovrebbe essere presa con eccessiva fretta” ma anche che ...

Banche - frena crescita prestiti a gennaio : Inizia male il 2019 che registra una frena ta della crescita dei prestiti bancari a famiglie e imprese. A gennaio , secondo il rapporto mensile ABI , sono aumentati dell'1% a 1.301 miliardi di euro, in ...

Prestiti - a gennaio è cresciuto ancora il numero di richieste : Le richieste di Prestiti da parte degli italiani, sono cresciute in modo sostanzioso durante il mese di gennaio . Lo evidenzia il numero di interrogazioni registrate sul Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF. I dati sulle richieste di Prestiti L'aggregato composto dai Prestiti personali e quelli finalizzati ha fatto segnare una crescita del +12,1% rispetto allo stesso mese del 2018. Se quelli personali sono cresciuti del 9,5% (trend in corso ...

Banche - prestiti in forte aumento a gennaio - Sistema CRIF - : prestiti privati in crescita del 12,1% a gennaio . E' quanto emerge dai dati registrati sul Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF . Più in dettaglio, la crescita è stata sostenuta dai prestiti ...