agi

(Di domenica 10 marzo 2019) Rilassa,ile fa dimagrire. In base a unopubblicato sulla rivista scientifica The Lancet Public Health, mangiarea cena fa bene. Vengono quindi smentiti i luoghi che comuni, diffusi anche in Italia, che resta il Paese conosciuto nel mondo anche per gli spaghetti, dove però solo unsu tre viene servito la. Ben 12 milioni di persone, invece, non lo fanno per paura dio per paura di non dormire bene.In occasione della Giornata mondiale del, che si celebrerà il 15 marzo, l'Unione italiana food presenta a Napoli il risultato di questo, affidandosi al parere tecnico di Luca Piretta, nutrizionista e gastroenterologo, membro del consiglio direttivo della Società italiana di Scienze dell'alimentazione. "Laè un'ottima alleata anche di- spiega - quando dobbiamo apportare al nostro organismo solo ...

TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: Un piatto di pasta la sera non fa ingrassare e facilita il sonno. Uno studio #cibo #alimentazione - Agenzia_Italia : Un piatto di pasta la sera non fa ingrassare e facilita il sonno. Uno studio #cibo #alimentazione - claudosky : RT @VisitSicilyOP: Un piatto dal sapore intenso e deciso. La pasta con i vruoccoli arriminati è uno dei piatti tipici palermitani, poveri m… -