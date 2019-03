Sassuolo-Napoli | Davide Ancelotti | “ecco perchè abbiamo scelto un centrocampo di quantità”

Napoli - contro il Sassuolo Ancelotti non va oltre il pareggio : 1-1 - salva Insigne : Il Napoli non riesce a vincere sul campo del Sassuolo chiudendo con un pareggio e vede addirittura avvicinarsi pericolosamente le milanesi in classifica (il vantaggio sul Milan è comunque di sei punti). La rete che riequilibra la situazione tra l’altro arriva solo nel finale ad evitare quella che sa

Il Sassuolo ferma il Napoli : Un bel Sassuolo ferma un Napoli con poche idee. A sbloccare il match ci pensa Berardi , che trasforma in gol un calcio di sinistro: Lirola mette al centro un pallone sui piedi del giocatore, che non ...

Serie A : Sassuolo-Napoli 1-1 - Juve a +18 : REGGIO EMILIA, 10 MAR - Passo falso del Napoli che pareggia con il Sassuolo 1-1 nel posticipo della 27/a giornata della Serie A. La squadra di Ancelotti a quota 57 punti è a -18 dalla Juve capolista, ...

Calcio : serie A. Sassuolo-Napoli 1-1 - Insigne dopo Berardi : E' terminata 1-1 la sfida fra il Sassuolo e il Napoli. Al "Mapei Stadium" le reti che hanno decretato il risultato sono giunte nella ripresa

Del Napoli di Sassuolo salviamo la fiducia di Ancelotti nella rosa : Anche nelle serate peggiori – e quella di Reggio Emilia è stata indubbiamente una delle peggiori prestazioni del Napoli – proviamo a salvare qualcosa. Citare il gol di Insigne è la cosa più semplice. In realtà salviamo il sangue freddo di Carlo Ancelotti. Che ha avuto la testa a Salisburgo e ha fatto giocare 45 minuti ciascuno a Chiriches e Luperto che saranno impegnati in Europa League per la squalifica di Maksimovic e ...

Sassuolo-Napoli 1-1 - Insigne risponde a Berardi : Reggio Emilia, 10 marzo 2019 - Serve un errore in disimpegno di Magnanelli per consentire a Insigne di pareggiare una partita che per i suoi si era messa molto male all'alba della ripresa, quando il ...

Serie A. Il Napoli non passa a Sassuolo - 1-1 e Juventus ora a 18 punti : La cronaca delle occasioni la inaugura Boga, con un destro a giro di poco a lato. Sull'altro fronte Ferrari è decisivo per bloccare Ounas in progressione verso Pegolo. Il portiere neroverde si fa poi ...

Diretta/ Sassuolo Napoli - risultato finale 1-1 - : Insigne risponde a Berardi! : Diretta Sassuolo Napoli streaming video e tv: orario e risultato live, probabili formazioni e quote, 27giornata Serie A al Mapei Stadium, 10 marzo,.

Il Sassuolo ferma il Napoli : Il Napoli non riesce a vincere sul campo del Sassuolo chiudendo con un pareggio e vede addirittura avvicinarsi pericolosamente le milanesi in classifica, il vantaggio sul Milan è comunque di sei punti,...

Napoli pareggia 1-1 col Sassuolo : Finisce con un pareggio per 1-1 l'incontro al Mapei stadium tra Sassuolo e Napoli grazie a due reti messe a segno da due dei leader delle rispettive squadre, Berardi e Insigne. Per le due compagini era difficile trovare motivazioni. Il Napoli va così a 57 punti, ormai a 18 dalla Juve capolista, dopo aver ha archiviato ogni speranza di scudetto e con un margine di 6 sul Milan terzo, che appare sufficiente per garantirsi la piazza d'onore. Il ...

Serie A - Sassuolo-Napoli 1-1 : Insigne risponde a Berardi : All.: Ancelotti Arbitro: Manganiello Marcatori: 7' st Berardi, S,, 41' st Insigne, N, Ammoniti: Ferrari, Pegolo, Bourabia , S,; Allan, Diawara , N, Espulsi: - LA CRONACA DEL MATCH

DIRETTA/ Sassuolo Napoli - risultato 1-0 - : ospiti a caccia del pareggio! : DIRETTA Sassuolo Napoli streaming video e tv: orario e risultato live, probabili formazioni e quote, 27giornata Serie A al Mapei Stadium, 10 marzo,.

Insigne salva il Napoli - Sassuolo riagguantato nel finale : Milan e Inter adesso spaventano gli azzurri : La formazione di Ancelotti evita la sconfitta solo nel finale grazie al gol di Insigne, che pareggia i conti dopo il vantaggio neroverde di Berardi Il Napoli non sa più vincere, solo un successo per gli azzurri nelle ultime cinque partite di Serie A. Un ruolino di marcia davvero deficitario per gli azzurri che, con il pari di Sassuolo, scendono a meno diciotto dalla Juventus e a più sei dal Milan, mai così minaccioso da inizio ...

VIDEO Sassuolo-Napoli 1-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Insigne risponde a Berardi nel finale : Sassuolo e Napoli hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per la 27^ giornata della Serie A. I partenopei sono così sprofondati a 18 punti di distacco dalla Juventus che è sempre più vicina alla conquista matematica dello scudetto. Il Sassuolo è passato in vantaggio al 52′ con un gol di Berardi che ha risolto una mischia in area di rigore, i partenopei hanno impattato all’86 grazie al bel destro di Insigne. Di seguito il VIDEO con ...