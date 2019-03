Vaccini | Istituto Superiore di Sanità | “Prevalgano gli interessi dei più fragili”

meteoweb.eu

(Di sabato 9 marzo 2019) Far prevalere l’interesse dei più fragili nel dibattito sulle vaccinazioni. “La problematica relativa all’accesso ad asili nido e scuole materne, che sono servizi accessori e non scuola dell’obbligo, deve essere esaminata anche dal punto di vista scientifico. Abbiamo due esigenze: quelle dei bambini che per determinate patologie o situazioni non possono vaccinarsi, oppure se si vaccinassero avrebbero una copertura ridotta. Difficoltà obiettive, dove non si ha scelta, per motivazioni mediche provate. Dall’altra parte, abbiamo dei bambini che non sono stati vaccinati per scelta dei genitori, una scelta che però non è supportata dalla scienza“. Così Fortunato D’Ancona, ricercatore dl dipartimento Malattie infettive dell’di(Iss), interviene nel dibattito scatenato dalla richiesta del ministro dell’Interno ...

xanderCom0 : RT @AngeloTani: Dai noi NON è un lusso:#Vaccini Ancora morti per #morbillo in Italia. Lo segnala l'ultimo bollettino sulla malattia dell'… - SimoneM1978 : RT @AngeloTani: Dai noi NON è un lusso:#Vaccini Ancora morti per #morbillo in Italia. Lo segnala l'ultimo bollettino sulla malattia dell'… - robreg1 : RT @AngeloTani: Dai noi NON è un lusso:#Vaccini Ancora morti per #morbillo in Italia. Lo segnala l'ultimo bollettino sulla malattia dell'… -