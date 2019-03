Scoperta un' incredibile barriera corallina al largo della Puglia

Incredibile Scoperta : trovate le più antiche impronte fossili di un essere vivente sulla Terra - hanno oltre 2 milioni di anni : Risalgono ad oltre due miliardi di anni le più antiche impronte di un essere vivente mai scoperte sulla Terra. Appartengono a uno dei primi esseri pluricellulari apparsi sul nostro pianeta, e rappresentano la testimonianza più antica di movimento sulla Terra. E’ quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista dell’Accademia delle Scienze americana (Pnas) da un gruppo del Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica (Cnrs) francese ...

Incredibile Scoperta archeologica nel Sahara : rinvenute misteriose steli di oltre 10 mila anni fa : Risalgano almeno a 10 mila anni fa le affascinanti e misteriose pietre rinvenute nel Sahara Occidentale, lungo la costa a nord ovest, nel sud-ovest del Marocco. Gli archeologi britannici ne hanno classificate alcune giungendo alla conclusione che i reperti potrebbero essere parte di una necropoli, anche se non è ancora del tutto chiara la loro funzione. Joanne Clarke della University of East Anglia, e Nick Books, ricercatore freelance, sono ...

Ossa in Vaticano : ecco di chi sono. Caso Orlandi - l’incredibile Scoperta : Quando lo scorso 30 ottobre furono rinvenute le Ossa di due scheletri sotto i pavimenti della Nunziatura Apostolica a Roma, si pensò subito che potessero appartenere a Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, le due adolescenti scomparse nella capitale nel 1983. Dopo i primi momenti di angoscia e fiducia (per la risoluzione del Caso non per la tragica fine), si scoprì che le due ragazze nulla c’entravano con quei resti, ipotesi esclusa sin dalle ...

Ossa trovate in Vaticano - ecco a chi appartengono : l'incredibile Scoperta : di Silvia Natella In un primo momento si era pensato che le Ossa rinvenute nella Nunziatura Apostolica, in Vaticano , settimane fa potessero appartenere a Emanuela Orlandi o a Mirella Gregori. Un'...

Ossa trovate in Vaticano - ecco a chi appartengono : l'incredibile Scoperta : In un primo momento si era pensato che le Ossa rinvenute nella Nunziatura Apostolica, in Vaticano , settimane fa potessero appartenere a Emanuela Orlandi o a Mirella Gregori. Un'ipotesi esclusa dalle ...