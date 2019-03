Capello | ' Che soddisfazione il gol all' Inter'

calciomercato

(Di sabato 9 marzo 2019) Fabio, ex allenatore di Milan e Juve , ricorda a Sky Sport i suoi momenti da calciatore: 'Feci un gol al Meazza, nel 1966, ndr, contro i nerazzurri, un gran gol, anche se la mia partita fu buonissima. Segnare a 19 anni a Milano è stata una...

