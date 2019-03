Cade | non cade Il governo e il reciproco interesse a superare lo ' stallo'

Mattarella non ha il piano B. Se il governo Cade - si vota : Sorrisi, cordialità, tanti selfie nel Salone dei Corazzieri con le invitate per la festa dell'otto marzo. Il governo balla parecchio, lunedì può cadere, ma Giuseppe Conte cerca di cancellare, quasi di ...

Tav - Di Maio : “Non si faccia Cadere il governo”. Ma per Salvini non c’è “nessuna crisi” : Sulla Tav continua lo scontro nel governo: per Stefano Buffagni (M5s) la crisi c'è ed è già aperta. Il capo politico pentastellato, Luigi Di Maio, chiede di rispettare il contratto e di non far cadere il governo. Matteo Salvini prova a tranquillizzare tutti: "Nessuna crisi di governo e nessuna nostalgia del passato, col buonsenso si risolve tutto".Continua a leggere

M5s - se Cade il governo tutto pronto : 'Alleanza con il Pd - non dobbiamo scordare che...' : Crisi di governo? Nessun problema: i ribelli M5s si preparano già ad aprire le porte al Pd . È la senatrice Paola Nugnes , molto vicina a Roberto Fico , a lasciar intuire il piano B dei grillini in ...

M5s - se Cade il governo tutto pronto : "Alleanza con il Pd - non dobbiamo scordare che..." : Crisi di governo? Nessun problema: i ribelli M5s si preparano già ad aprire le porte al Pd. È la senatrice Paola Nugnes, molto vicina a Roberto Fico, a lasciar intuire il piano B dei grillini in Parlamento in caso di rottura (auspicata) con la Lega. Leggi anche: "Dovrebbe fare una cosa sola". Pure l

Braccio di ferro sulla Tav. Salvini : non farò Cadere il governo - ma prevalga il buon senso | : Tensione tra Lega e M5s, ma Salvini rassicura: "governo andrà avanti". La Commissione Ue conferma che sta discutendo con l'Italia dopo che Conte si è sbilanciato per il No. Imprese torinesi Sì Tav ...

Salvini Si Tav - follower in rivolta : 'Matteo non puoi far Cadere il governo' : Matteo Salvini + Aggiungi a My Home Politica + Aggiungi a My Home M5S + Aggiungi a My Home Annuncio 'Matteo trova un accordo con Luigi per favore' Più duro, invece, si dimostra Mauro P. secondo il ...

Appendino - governo non deve Cadere : ANSA, - TORINO, 8 MAR - "Far cadere il governo sulla Tav sarebbe da irresponsabili. L'esecutivo sta facendo molti atti sui quali si era impegnato, come reddito di cittadinanza e quota 100. Il mio ...

Salvini dice di non voler far Cadere il governo - ma i bandi Tav devono partire : Matteo Salvini ha respinto l'accusa di essere un "irresponsabile" rivoltagli da Luigi Di Maio ma ha ribadito che sulla Tav non mollerà e assicurato che il governo deve andare avanti. "Io irresponsabile?", si è chisto il vicepremier leghista intervenendo a Rtl 102,3, "no, sono coerente e poi Luigi parlava ai suoi. Comunque non mi scandalizzo, ho sempre lavorato per riavvicinare le posizioni, devono partire i bandi per ...

Tav - Zingaretti : “Il governo è nel tunnel della sua crisi. Ancora non Cade perché non vogliono ammettere fallimento” : Per il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, “il governo è nel tunnel della sua crisi e purtroppo, lo dico da cittadino italiano, stiamo assistendo a qualcosa di molto grave. Il governo italiano è diviso su tutto – afferma al termine dell’incontro con il candidato del Pse alla guida della commissione Ue, Frans Timmermans – il contratto di governo che doveva garantire la rivoluzione all’Italia è carta straccia ed è ...

Tav - Conte : "Decisione entro venerdì - il governo non Cade" : Oggi c'è stata una prima riunione politica ed abbiamo iniziato un esame preliminare dell'analisi costi e benefici. Domani sera, alle 20.30, proseguiremo ad oltranza con i tecnici". "Avevamo garantito ...

Tav - Conte : “Decisione entro venerdì - stiamo sviscerando l’analisi costi-benefici. Il governo non Cade” : “Per quanto riguarda la Tav, siamo in dirittura d’arrivo, nel percorso finale, quello politico. Oggi c’è stata la prima riunione politica, abbiamo iniziato l’analisi costi benefici. Domani alle 20.30, riunione con i tecnici a oltranza. Credo una scelta entro venerdì”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del vertice di governo con i vicepresidenti, Di Maio e Salvini, e il ministro alle ...