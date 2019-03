Bene condominiale ex 1117 cc e pertinenza ex 817 cc

(Di sabato 9 marzo 2019) Cassazione 6.3.2019 n. 6458 La circostanza che uno degli atti di vendita di una singola unità immobiliare non contenga espressa menzione del trasferimento anche dei beni comuni ex art.cc è irrilevante, poiché nel condominio le vicende traslative delle unità immobiliari individuali estendono i loro effetti, secondo il principio accessorium sequitur principale, alle parti comuni ex artcc.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...