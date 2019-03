Ajax | Onana | ' Sergio Ramos? Prossima volta ci penserà due volte prima di farsi ammonire'

Barcellona - idea Onana per la porta : il portiere dell’Ajax prenderà il posto di Cillessen : Secondo la stampa spagnola i blaugrana avrebbero in mente di sostituire Cillessen con Onana in vista della prossima stagione Barcellona al lavoro per trovare una alternativa come secondo di Marc-André Ter Stegen tra i pali della formazione blaugrana. A quanto riporta il quotidiano ‘As’, che riprende ‘Catalunya Radio’, la partenza prevista in estate di Jasper Cillessen potrebbe coincidere con l’approdo in ...