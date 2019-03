Noel Gallagher’s High Flying Birds in Italia a luglio | biglietti in prevendita per

optimaitalia

(Di venerdì 8 marzo 2019)Gallagher'sinper due concerti in programma rispettivamente a Pistoia e a Mantova. Lunedì 8Gallagher e glisaranno al Pistoia Blues Festival, per un concerto in Piazza Duomo; martedì 9saranno invece al festival Arte&Musica di Mantova in Piazza Sordello.Iper assistere ai due eventi deiGallagher'sinsaranno disponibili indalle ore 10.00 di lunedì 11 marzo su TicketOne e TicketMaster e in tutti i punti vendita autorizzati dislocati in tutto il territoriono.Le tappene si collocano all'interno della tournée europea che porterà il gruppo guidato dall'ex OasisGallagher ad esibirsi nelle principali location del continente.L'ultimo disco rilasciato dal gruppo si intitola Who Built The Moon? e risale al 2017 su etichetta Sour ...

