Festa del papà | cinque utili idee regalo hi-tech

Torino - tensione alla Festa della donna : il corteo sfonda il cordone della polizia : Spintoni in via Garibaldi, le forze dell'ordine "proteggevano" il Comune temendo altre contestazioni a Appendino

Jeep : in occasione della Festa Internazionale della Donna 2019 l’evento all’Allianz Stadium di Torino : In occasione della Festa della Donna, all’Allianz Stadium di Torino va in scena la nuova iniziativa del brand Jeep che omaggia il mondo femminile: foto e video dedicati ritrarranno le tifose bianconere e il loro sostegno alla Juventus verrà mostrato sui maxi schermi dello stadio in ricorrenza della Festa della Donna, e in occasione dell’incontro tra Juventus e Udinese all’Allianz Stadium di Torino andrà in scena l’omaggio ...

Il doodle di Google per la Festa internazionale della donna cita Frida Kahlo e Yoko Ono : Frida Kahlo, artista messicanaMae Jemison, astronauta e medico americanaEmma Herwegh, scrittrice tedescaYoko Ono, artista giapponeseNL Beno Zephine, diplomatica indianaMary Kom, pugile indianaClarice Lispector, scrittrice brasilianaZaha Hadid, architetto anglo-irachenaMillicent Fawcett, scrittrice e suffragista britannicaMarina Tsvetaeva, poetessa russaGeorge Sand, scrittrice franceseSanmao, scrittrice taiwanwese di origini cinesiChimamanda ...

Festa Internazionale della Donna 2019 - Ministro Grillo : “Grazie a coloro che tengono in piedi il SSN” : “Oggi il mio pensiero va a tutte le donne che ogni giorno ci aiutano a tenere in piedi il nostro Servizio sanitario nazionale. A chi dedica la sua vita alla ricerca e a tutte le ragazze che scelgono di studiare per diventare medico, scienziato o professionista sanitario per prendersi cura degli altri con passione“: è il messaggio del Ministro della Salute Giulia Grillo in occasione della Festa Internazionale della Donna 2019. ...

Festa Internazionale della Donna 2019 - quando la ricerca è femminile : dal Mediterraneo all’Antartide si studiano carbonio e plastiche : Lungo la rotta seguita dalla nave, prelevati 75 campioni di acqua sia superficiale (61 stazioni) che a diverse profondità (14 campioni); su tutti, verranno effettuate analisi di carbonio organico e azoto particellati (POM), carbonio organico disciolto (DOC) e su alcuni di essi verrà analizzata la componente organica non direttamente utilizzabile dagli organismi viventi. Queste le attività condotte dalle due ricercatrici dell’SPRA, Cecilia ...

Festa Internazionale della Donna 2019 : anche nella sanità c’è discriminazione di genere : In occasione della Festa Internazionale della Donna 2019, l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) segnala la grave disparità di genere perpetuata nei confronti delle donne che lavorano nel settore della sanità. Secondo i dati, le donne che lavorano nel settore sanitario rappresentano il 70% della forza lavoro in tutto il mondo, eppure solo il 25% occupa posizioni di leadership. “Nel 2019 le donne sono in media solo un terzo dei ...

Festa internazionale della Donna 2019 : al sud le donne fanno più impresa : E’ il sud in “rosa” che traina l’imprenditoria nel settore agricolo, più del 50% infatti sono aziende condotte da imprenditrici del gentil sesso, è quello che ci dice l’analisi realizzata dall’Ismea l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, proprio nella Festa internazionale della Donna 2019. L’analisi, a fine 2018, registra una presenza di 109 mila imprese guidate da donne nelle ...

La giornata dedicata alla Festa della donna - gli eventi in programma a Olbia e in Gallura : Visto il significato della giornata Internazionale della donna, troverete in alcune zone della Gallura, eventi dedicati alla donna oggi con conferenze, musei, azioni di volontariato e spettacoli. ...

8 marzo - Festa della Donna : oggi cioccolatini e parole dolci - da domani di nuovo offese e minacce : In Italia una parolaccia su due è un insulto sessista. Per questo in un 8 marzo alternativo vi portiamo nel mondo delle parolacce, per sorprendervi con la loro origine e sul perché ci siano sfuggite di mano. John Lennon diceva che le donne sono i neri del mondo, e oggi più che mai la loro dignità può rinascere da un uso meno ostile delle parole.Continua a leggere

Festa della donna - oggi 8 marzo 2019/ Frasi d'auguri e quattro libri da regalare : oggi, 8 marzo 2019, si celebra in tutto il mondo la Festa della donna: se voleste fare un regalo speciale, pensate ad un libro a tema femminile

Festa della Donna - 8 Marzo mai così caldo sull’Italia. Clima quasi estivo anche nel weekend [MAPPE] : 1/11 ...

La Festa dell'8 marzo : donne - lavoro e il 'mistero' del Gender Pay Gap : Spettacoli, convegni, dibattiti, musei gratis, concerti ma anche screening gratuiti previsti per la giornata di oggi, 8 marzo : un pacchetto molto ricco, da Nord a Sud d'Italia, per celebrare una ...

Girl Power : 5 ragazze famose a cui ispirarsi per la Festa delle Donne : Determinate, coraggiose, indipendenti

Festa delle Donne : 6 dei nostri ragazzi famosi e femministi preferiti : Ecco chi ci mette la faccia