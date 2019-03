Eadon Green - Svelata la Zrr con motore Rolls-Royce

quattroruote

(Di venerdì 8 marzo 2019) L'ingleseha presentato al Salone di Ginevra la ZRR, una coupé dallo stile rétro spinta da un V12 6,6 litri biturbo di origine. La parentela con le vetture della Casa di Crewe è evidente anche in elementi come i gruppi ottici anteriori, il cofanoe le portiere con apertura controvento, ma non è stato comunicato esattamente quale sia la vettura donatrice. La ZRR ricorda inoltre da vicino un altro modello delladenominato Zanturi, equipaggiato con il medesimo V12.Esposte anche la Black Cullin e la Zeclat. La ZZR è affiancata a Ginevra da un esemplare della Black Cullin conV12 presentata nel 2017 e dalla Zeclat con propulsore V8 6.2 di origine Corvette presentata all'edizione 2018 del Salone. Entrambe propongono un design molto simile e ispirato alle vetture del passato, creando un tema unico nella gamma del marchio inglese.