Xiaomi Mi MIX 2S riceve un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di febbraio 2019

Xiaomi Mi MIX 3 5G e Xiaomi Mi 9 al top delle classifiche di AnTuTu - davanti anche a Galaxy S10 Plus : I due più recenti smartphone di Xiaomi, Mi MIX 3 5G e Mi 9, sono già in vetta alle classifiche di AnTuTu, anche se non sono ancora state pubblicate le classifiche ufficiali.

Xiaomi Mi MIX 3 - Redmi Note 6 Pro ed altri ricevono la TWRP ufficiale : Buone notizie per gli amanti del modding: la lista dei device con TWRP ufficiale ora include anche Xiaomi Mi MIX 3, Redmi Note 6 Pro e Sony Xperia XA2 Plus.

Xiaomi Mi 9 Transparent Edition - Mi Mix 3 5G e Mi 9 SE : XIAOMI mostra un ricco assortimento di smartphone al suo stand presso il Mobile World Congress: all'appello sono presenti XIAOMI Mi 9 Transparent Edition, XIAOMI Mi Mix 3 5G e XIAOMI Mi 9 SE.

Xiaomi Mi MIX 3 5G sarà venduto in Europa quasi al costo di produzione : In occasione del Mobile World Congress 2019, Xiaomi ha ufficialmente lanciato il suo primo smartphone 5G: parlaiamo di Xiaomi Mi MIX 3 5G

Xiaomi Mi Mix 3 5G presentato ufficialmente : più potente - supporto alle reti 5G ed un prezzo interessante

Xiaomi lancia il Mi Mix 3 5G con Qualcomm e il Mi 9 con tripla fotocamera e intelligenza artificiale : Il Mi 9 ha una batteria da 3300 mAh, con ricarica rapida wireless da 20W, la prima al mondo, con certificazione TUV Rheinland. Si ricarica fino al 70% in soli 30 minuti, e completamente in 60 minuti.

Mi Mix 3 - lo smartphone Android 5G di Xiaomi presentato al MWC 2019 : Mi Mix 3 5G è stato presentato da Xiaomi al MWC 2019 che apri ufficialmente domani i cancelli della Gran Fira di Barcellona. Dopo le notizie trapelate a settembre e l'annuncio in Cina dello scorso anno sulla versione per la quinta generazione dello smartphone Android all display, senza notch

Xiaomi Mi MIX 3 5G è ufficiale a un prezzo onesto : in Italia da maggio con alcuni operatori : Pochi istanti fa, al MWC 2019, Xiaomi ha scritto una pagina della storia sua e del settore mobile: Xiaomi Mi MIX 3 5G è stato presentato ufficialmente.

Smartphone Android in offerta oggi 22 febbraio : HONOR 10 - Huawei P20 Pro - Xiaomi Mi MIX 2S - Samsung Galaxy S9 Plus e tanti altri : oggi sono in offerta HONOR 10, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi MIX 2S, Samsung Galaxy S9 Plus e Sony Xperia XZ2 Compact.

Lieto fine Xiaomi Mi 6 - Mi MIX 2 e Mi Note 3 : tutti con Android Pie : Le notizie relative allo Xiaomi Mi 6 non potevano essere migliori quest'oggi: il dispositivo, insieme al Mi MIX 2 ed al Mi Note 3: il tris di dispositivi riceverà l'aggiornamento ad Android 9.0 Pie, che era stato nelle scorse ore messo in discussione per il primo terminale citato. Ci ha pensato un altro ingegnere a correggere il tiro (come riportato da 'gizchina.com'), aumentando le possibilità di ricezione dell'ultima distribuzione Android

Xiaomi Mi 6 riceverà l'aggiornamento ad Android 9 Pie - insieme a Mi MIX 2 e Mi Note 3 : A differenza di quanto affermato nei giorni scorsi, Xiaomi ha deciso di aggiornare a Android 9 Pie anche Xiaomi Mi 6, insieme a Mi MIX 2 e Mi Note 3.

Xiaomi Mi Mix 3 - la recensione dello smartphone "a scorrimento" : Xiaomi Mi Mix 3Xiaomi Mi Mix 3Xiaomi Mi Mix 3Xiaomi Mi Mix 3Xiaomi Mi Mix 3Xiaomi Mi Mix 3Dopo l'annuncio sul finire dell'anno scorso, Xiaomi Mi Mix 3 è finalmente arrivato sul mercato italiano. Lo smartphone votato al design di Xiaomi punta su un display privo di cornici e notch per ingolosire gli utenti attenti al look, ma sotto il cofano si rivela un dispositivo affidabile e completo, pur se con un paio di difetti.