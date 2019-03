Sergio Vastano | “Corona vs Fogli |  una cosa marcia”

romadailynews

(Di giovedì 7 marzo 2019)a Radio Cusano Campus: “Al Drive In ritmi forsennati, c’era grande disciplina. Oggi la parolaccia in tv è stata sdoganata, da noi la potevano dire solo i Trettré.Alcuni film oggi non li rifarei. I Ragazzi della Notte con Jerry Calà? Io mi attengo sempre al copione anche se questo è una m… Caso Riccardo? Non ci si può comportare così.Non si può dare parola a tutti, tanto meno a Corona. Sull’Isola poi ti deprimi, io mollai perché avevo subito 600 punture. Metoo? La prova del divanetto c’è sempre stata però è facile riconoscere queste persone quando hanno certe intenzioni. La donna ha la possibilità di mandarli a v…”, attore e comico, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è desta” condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus., ex protagonista di Drive In e di numerosi film, sarà in sena al ...

