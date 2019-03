Samsung S10 | Plus e Lite | prezzo | 5G e colori Le caratteristiche ufficiali

I Samsung Galaxy S10 potrebbero scendere molto rapidamente di prezzo : I prezzi di Samsung Galaxy S10e e soprattutto di Galaxy S10 e S10+ vi spaventano? Entro qualche mese gli smartphone potrebbero essere acquistabili a cifre decisamente più abbordabili: ecco l'indagine di BankMyCell sul deprezzamento. L'articolo I Samsung Galaxy S10 potrebbero scendere molto rapidamente di prezzo proviene da TuttoAndroid.

Tutti i segreti sul Samsung Galaxy S10 : link al download per il manuale ufficiale : Giornata ricca di spunti interessanti quella che stiamo vivendo a proposito del Samsung Galaxy S10. Più in generale, a proposito della famiglia di device di recente presentata e ormai ad un passo dall'esordio sul mercato con l'avvio delle vendite in Italia, poche ore fa abbiamo analizzato più da vicino le proposte di Wind Tre in merito al nuovo Galaxy S10e (qui trovate maggiori dettagli, nel caso in cui abbiate voglia di approfondire le varie ...

I manuali utente di Samsung Galaxy S10 - S10+ ed S10e sono disponibili sul sito : A poche ore dal debutto sul mercato, previsto per l'8 marzo, Samsung ha pubblicato sul suo sito ufficiale i manuali utente dei nuovi top di gamma Galaxy S10, S10+ e S10e.

A rate il Samsung Galaxy S10e con Wind e 3 : prezzo totale e risparmio : Capiamo bene quelli che hanno deciso di acquistare il Samsumg Galaxy S10e, la versione economica del top di gamma asiatico che poco hanno da invidiare ai fratelli maggiori (ve ne abbiamo parlato qui nel dettaglio). Una buona cosa sarebbe riuscire ad ammortizzare ulteriormente le spese, magari acquistando lo smartphone a rate tramite un operatore telefonico: a tal proposito, vogliamo oggi parlarvi delle offerte Wind e 3 Italia. Partiamo ...

Insieme ai Samsung Galaxy S10 - SK Telecom inaugura in Corea del Sud la rete LTE da 1 - 2 Gbps : Sedici volte più rapido del "primo" LTE nato nel 2011: è capace di raggiungere 1,2 gigabit per secondo la rete inaugurata dall'operatore SK Telecom

Samsung S10 - Plus e Lite : prezzo - 5G e colori. Le caratteristiche ufficiali : Samsung S10, Plus e Lite: prezzo, 5G e colori. Le caratteristiche ufficiali caratteristiche Samsung Galaxy S10 A 10 anni dal primo Galaxy S, Samsung ha presentato in un evento in contemporanea a San Francisco e a Londra i nuovi Samsung S10, in 4 versioni. Tre modelli usciranno assieme, Galaxy S10, S10+ e S10e (la versione low cost), mentre il quarto (Galaxy S10 5G) uscirà nel mese di maggio. Non resta che andare a vedere le principali ...

Samsung Galaxy S10 - S10 Plus e S10E acquistabili da Wind e Tre : ecco i costi : I nuovi Samsung Galaxi S10, S10 Plus e S10E disponibili presso gli operatori Wind e Tre: scopriamo costi, rate e tutto quel che serve per portarsi a casa uno degli ultimi smartphone di Samsung.

Samsung Galaxy S10 è ancora "vittima" di JerryRigEverything in un teardown completo : Dopo aver affrontato il test di durabilità, Samsung Galaxy S10 si sottopone a un teardown completo che ne mette in mostra la componentistica interna.

Recensione Samsung Galaxy S10+ : il miglior smartphone in commercio quasi in tutto : Ecco Samsung Galaxy S10+ in tutto il suo splendore, vi raccontiamo tutto ciò che c'è da sapere (anche le cose meno belle) nella Recensione completa

Samsung Galaxy S10+ brilla per schermo e fotocamere - l'ergonomia poteva essere migliore : Il Galxay S10+ è uno degli smartphone di fascia alta presentati nelle ultime settimane che ha le carte in regola per diventare un punto di riferimento per il settore. Non ha uno schermo pieghevole e non supporta la connettività 5G (le due maggiori tendenze emerse al Mobile World Congress 2019 che ha chiuso i battenti la scorsa settimana). Ha comunque molte novità interessanti. Dopo averlo provato in modo approfondito possiamo concludere che ...

Samsung lancia il Galaxy S10 dedicato alla Juventus : Arriva il Samsung Galaxy S10 Juventus Special Edition, lo smartphone premium di nuova generazione con features esclusive per i tifosi bianconeri: personalizzazioni, contenuti extra e app, tra cui un abbonamento gratuito a Juventus TV. "Non è solo uno smartphone premium di nuova generazione con nuove tecnologie e una fotocamera con un'intelligenza avanzata. È anche lo […]

Perdono in casa i Samsung Galaxy S10 - quanto vendono di meno rispetto ai Galaxy S9 : Nessun buon segnale per le vendite dei Samsung Galaxy S10 si registra fino a questo momento, anzi l'accoglienza di un pubblico d'eccezione (quello di casa) per i device sembrerebbe essere molto tiepida, soprattutto se paragonata a quella dei Samsung Galaxy S9 del 2018. I primi dati, in effetti, giungono, dal Sud Corea ovvero dalla madre patria del produttore e se il buongiorno si vede dal mattino, le cose non si mettono affatto bene per il ...

Con Experience app potete "provare" i Samsung Galaxy S10 - che sono partiti col piede sbagliato in Corea : Per promuovere la nuova famiglia dei Galaxy S10 Samsung lancia un'app che vi consente di provarli direttamente sul vostro smartphone, una scelta di marketing che pare necessaria visto lo scarso successo dei preordini sul mercato natio.

Smartphone più pericolosi per la salute il 5 marzo : collocazione Samsung Galaxy S10+ in classifica : Bisogna analizzare anche oggi 5 marzo la classifica incentrata sugli Smartphone più pericolosi per la salute, considerando il fatto che abbiamo l'aggiornamento ufficiale di marzo coi valori SAR che include anche nuovi top di gamma da poco arrivati sul mercato, come nel caso dei vari Samsung Galaxy S10+ e Xiaomi Mi9. Mentre quest'ultimo finisce nella top 10, guadagnandosi una posizione non invidiabile sotto questo punto di vista, le cose sembrano ...