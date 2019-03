Reti inviolate a Francoforte tra Eintracht-Inter

Serie C Ternana-Sambenedettese 0-0. Reti inviolate al Liberati : TERNI - Si chiude senza Reti la gara di recupero della nona giornata di campionato, tra Ternana e Sambenedettese . Al Liberati è 0-0. I rossoverdi salgono quindi a quota 34, mentre la Samb sale a 39. ...

VIDEO Genoa-Frosinone 0-0 - Highlights - gol e sintesi della partita. Reti inviolate a Marassi : Finisce 0-0 a Marassi tra Genoa e Frosinone in una delle tre partite della Serie A giocate alle ore 15.00. Ospiti in dieci per quasi un'ora di gioco per il rosso a Cassata (doppio giallo) al 34′, ma padroni di casa incapaci di colpire. Liguri a quota 30 a metà classifica, ciociari penultimi a 17.

Reti inviolate - Lazio-Milan finisce pari : Semifinale di Coppa Italia a Reti inviolate. La gara di andata tra Lazio e Milan all'Olimpico finisce infatti con uno 0-0. Diverse opportunità per i biancocelesti durante il match, ma nessuna riesce a ...

Lazio-Milan - semifinale di andata a Reti inviolate - le pagelle : bene Acerbi - male Suso : L’andata della semifinale di Coppa Italia all’Olimpico di Roma fra Lazio e Milan è finita 0-0. Un risultato a reti bianche, ma la Lazio avrebbe meritato di più ai punti. Il Milan ha aspettato quasi tutta la partita dietro la linea della palla provando a sorprendere solo in contropiede le avanzate laziali. Verdetto apertissimo e rimandato al ritorno di San Siro del 24 Aprile: chi avrà la meglio sfiderà poi in finale la vincente della doppia sfida ...

VIDEO Lazio-Milan 0-0 - Highlights e sintesi Coppa Italia. Reti inviolate all’Olimpico : Finisce 0-0 la semifinale d’andata di Coppa Italia disputata all’Olimpico tra Lazio e Milan: poche emozioni e verdetto rinviato alla sfida di ritorno in programma a San Siro a fine aprile. Proteste dei padroni di casa nella prima frazione per un calcio di rigore non concesso, mentre nella ripresa colpisce un palo Immobile, ma l’azione sarebbe stata in seguito fermata per fuorigioco. GLI Highlights DI Lazio-Milan ...

Lazio-Milan - tutto rimandato al ritorno : l'andata della semifinale di Coppa Italia finisce a Reti inviolate - attaccanti sottotono

Chievo - Genoa - finisce a Reti inviolate : Genova - Chievo-Genoa finisce 0-0. Chievo-Genoa, le azioni del primo tempo , Foto, Chievo-Genoa, le azioni della ripresa, Foto, - Chievo - Genoa: la cronaca del match - Ieri, per l'allenatore rossoblu, incontro-amarcord a cena con Osvaldo Bagnoli , ex allenatore del Genoa, protagonista in Europa a inizio anni '90 con l'impresa di Anfield. I tweet ...

Calcio - Champions League 2019 : Reti inviolate ad Anfield - il Liverpool sbatte sulla difesa del Bayern Monaco : Ci si aspettava di più: due attacchi impressionanti, due difese che spesso e volentieri hanno dimostrato di avere delle lacune, ancor di più con le assenze di big del calibro di Van Dijk e Boateng. Invece nulla di tutto ciò: reti inviolate in quel di Anfield, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il Liverpool sbatte contro i centrali di difesa del Bayern Monaco e deve accontentarsi dello 0-0: all’Allianz Arena tra ...

Spal e Torino non sfondano : il lunch match finisce a Reti inviolate

Sassari - pari a Reti inviolate al Vanni Sanna : Udassi deve rinunciare a Patacchiola e Piredu, schiera la difesa a quattro con Daga a destra, gioca con Piga in mezzo al campo e si affida a Scognamillo in attacco supportto da Palmas e Marcangeli. Subito forte la pressione biancoceleste. Palmas affonda sulla sinistra, palla in mezzo con Masala che non trova il tempo giusto, sfera ad impennarsi e poi ancora Marcangeli che sembra avere l’occasione giusta ma non impatta sul pallone e ...