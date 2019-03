Nessun aumento generalizzato nel 2020

Tria sulla Tav : " Nessun o investe se si cambiano patti". Aumento Iva? "Sono follie". : E ha aggiunto: 'Bisogna portare avanti l'economia italiana'. Ha poi spiegato che le ipotesi di Aumento selettivo dell'Iva 'sono tutte follie, non solo perché non ne parliamo, ma perché sarebbe ...

Milano produce più rifiuti ma per i cittadini Nessun aumento delle tariffe : La Giunta Sala ha approvato il piano delle tariffe della Tari per il 2019 che ora passa al vaglio del

Sanremo 2019 - la Rai precisa : «Nessun aumento di cachet per Baglioni» : Claudio Baglioni Claudio Baglioni non riceverà alcun aumento di cachet per il Festival di Sanremo 2019. Lo ha precisato la Rai a seguito delle indiscrezioni di stampa secondo cui il conduttore e direttore artistico della kermesse avrebbe ottenuto un incremento di stipendio per l’evento in scena dal 5 al 9 febbraio prossimi. Il compenso del cantautore, fanno sapere da Viale Mazzini, rimarrà invariato ed ammonterà a 585mila euro. “In ...