L' Arabia nel cda della Scala | la rabbia di Sala contro Pereira | Ora l' accordo

L'Arabia Saudita nel cda della Scala - monito dal Parlamento europeo : 'Schiaffo ai diritti umani' : Cronaca L'Arabia Saudita nel cda della Scala di Milano, 'non rispetta i diritti': parte l'interrogazione a Bonisoli Sul fronte politico, alle parole dell'azzurro Maurizio Gasparri che ha citato per ...

Una sala concerti nel bel mezzo del deserto dell’Arabia Saudita : Una sala da concerto sita nel pieno deserto attirerebbe le attenzioni di tutti in ogni caso, ma il Maraya Concert Hall è anche uno specchio gigante che sorprende e abbaglia, con facciate che misurano 60 x 90 metri. Opera dello studio milanese Giò Forma, già noto per l’ideazione dell’Albero della vita di Expo2015, la sala riflette il paesaggio desertico di Al Ula, una contea a 300 chilometri da Medina, in Arabia Saudita. Qui si trova il ...

Golf - European Tour 2019 : in Arabia Saudita guida Thomas Pieters. Renato Paratore 2° e Matteo Manassero 8° - grande Italia nel primo giro! : Si è chiuso il primo giro sul par 70 del Royal Greens Golf&Country Club di King Abdullah Economic City (Arabia Saudita), dove è in corso la prima edizione del Saudi International presented by SBIA, torneo dello European Tour 2019 di Golf. Segnali molto positivi dal contingente Italiano, presente con sei atleti per l’occasione. Il 27enne belga Thomas Pieters, già tre vittorie sul circuito europeo nonostante la giovane età, ha preso il ...

Ue - aggiunta Arabia Saudita nella bozza di lista nera dei Paesi che finanziano terrorismo : La Commissione europea ha inserito l’Arabia Saudita nella bozza riservata di elenco delle nazioni legate al finanziamento del terrorismo internazionale e al riciclaggio di denaro. Un’azione volta contrastare ogni possibile minaccia che arrivi dai Paesi arabi, al fine di preservare l’economia e la sicurezza dell’Europa. I Paesi vanno nella lista nera se "hanno delle carenze strategiche nel loro sistema antiriciclaggio e di contrasto al ...

Alluvioni nel nord dell’Arabia Saudita : 12 morti : Le piogge torrenziali hanno duramente colpito il nord dell’Arabia Saudita: almeno 12 persone avrebbero perso la vita, secondo quanto reso noto dalla protezione civile, citata dall’agenzia di stampa SPA. Dieci persone sono decedute nella città di Tabuk, una a Medina e un’altra in una zona settentrionale vicina al confine. Tra domenica e mercoledì l’agenzia della protezione civile ha tratto in salvo 271 persone dalle zone ...