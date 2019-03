Inter | l’Eintracht è un osso durissimo | tutti i rischi per Spalletti e le probabili

calcioweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2019) Si torna subito in campo per l’Europa League, in campo due squadre italiane il Napoli e l’. In particolar modo il club nerazzurro deve fare i conti con qualche problema di troppo, dentro e fuori dal campo, su tutte quella di Mauro Icardi che salterà ancora una volta un’altra partita, con l’argentino è ormai rottura definitiva, altra pesante assenza per Lucianoche non potrà contare sulle prestazioni del centrocampista Nainggolan, forfait a causa di un infortunio. A centrocampo ci sarà Borja Valero, in attacco con Lautaro Martinez dentro Perisic e Politano. L’dovrà vedersela con una squadra insidiosa. L’Eintracht è infatti una squadra molto fisica, il pericolo maggiore è rappresentato dall’attaccante Jovic, pericoloso anche Haller. Ecco leformazioni della partita.Eintracht Francoforte, la probabile ...

