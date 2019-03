Il menù lo puoi tenere per ricordo

huffingtonpost

(Di giovedì 7 marzo 2019) "Mai visto un essere umano così felice di essere se stesso. Una felicità così piena e assoluta che però non riesce a essere contagiosa, e forse nemmeno lo vuole". Questo l'incipit fulminante del capitolo "A pranzo con il Re Sole" contenuto in "Roma non perdona" (Feltrinelli), l'ultimo libro del neo direttore di Repubblica Carlo Verdelli.Il "Re Sole" è l'allora premier Matteo Renzi, che accoglie l'allora Direttore editoriale per l'Offerta Informativa Rai Verdelli - insieme all'allora dg Antonio Campo Dall'Orto - nel Casino del Bel Respiro, "sede di alta rappresentanza della presidenza del Consiglio dal 1985, regnante Craxi", alias Villa Algardi, location romana dove Renzi stesso - lontano da droni, curiosi e paparazzi - aveva persino sdraio dove prendere l'abbronzatura ("tutto ignudo, solo con gli slip").Siamo nel marzo del 2015, e Renzi, come ...

