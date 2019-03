Ciclismo – Strade Bianche e Gp di Larciano | la Nippo Vini Fantini Faizanè al via

Strade Bianche Celesti - i campioni del Ciclismo alla scoperta dell'Onda : ... Marcel Vulpis direttore SportEconomy, Francesco Meucci direttore de Il Telegrafo, Giovanna Romano consiglio di disciplina ODG Toscana, Paolo Ridolfi, delegato Coni Siena, Giusy Virelli, Sport ...

Ciclismo - Alejandro Valverde rinuncia alla Strade Bianche! Il campione iridato salterà anche la Milano-Sanremo : Sarà un’assenza decisamente importante quello dello spagnolo Alejandro Valverde per la Strade Bianche 2019. Il capitano della Movistar avrebbe dovuto prendere parte alla classica toscana dopo aver corso l’UAE Tour la scorsa settimana. Negli Emirati Arabi il fuoriclasse iberico è stato capace di conquistare la prima vittoria della stagione con la maglia iridata, ma nelle ultime frazioni è apparso leggermente affaticato, complice anche ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali si carica verso le Strade Bianche : lo Squalo cerca segnali verso Milano-Sanremo e Giro d’Italia : Vincenzo Nibali si lancia verso la sua seconda gara stagionale: lo Squalo ha scaldato la gamba all’UAE Tour dove ha ben figurato e ora si prepara per mettersi il dorsale sulla schiena in occasione delle Strade Bianche che andrà in scena sabato 9 marzo. La Classica toscana è ormai diventata un punto di riferimento per tanti big del circuito internazionale e anche il capitano della Bahrain Merida ha deciso di affrontare questa sfida, una ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali si carica verso le Strade Bianche : lo Squalo cerca segnali verso Milano-Sanremo e Giro d’Italia : Vincenzo Nibali si lancia verso la sua seconda gara stagionale, lo Squalo ha scaldato la gamba all’UAE Tour dove ha ben figurato e ora si prepara per mettersi il dorsale sulla schiena in occasione delle Strade Bianche che andrà in scena sabato 9 marzo. La Classica toscana è ormai diventata un punto di riferimento per tanti big del circuito internazionale e anche il capitano della Bahrain Merida ha deciso di affrontare questa sfida, una ...

Ciclismo : torna la Strade bianche : Ad annunciarlo gli assessori allo sport e al turismo della Città del Palio, Silvia Buzzichelli e Alberto Tirelli e dall'ad e direttore generale di Rcs sport Paolo Bellino. Tutte le notizie di ...

Strade Bianche di Ciclismo : percorso con 11 settori di sterrato - diretta tv su RaiSport : Gli appuntamenti di ciclismo iniziano ad essere sempre più serrati in vista delle prime Classiche di stagione. Tra pochi giorni ci attenderà la 13ª edizione delle Strade Bianche a Siena. La corsa verrà disputata sabato 9 marzo 2019, con diretta tv su Rai Sport a partire dalle ore 14.00. L’anno scorso vinse Tiesj Benoot. Il corridore belga della Lotto-Soudal precedette sul traguardo Romain Bardet e Wout Van Aert. Il successo di un italiano manca ...

Ciclismo - l’Associazione Ciclisti lancia una petizione : chiesta più sicurezza sulle strade e sanzioni severe : L’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani ha lanciato la petizione “Siamo sulla stessa strada: rendiamola sicura” con lo scopo di tutelare coloro i quali utilizzano la bicicletta per spostamenti quotidiani o per attività sportiva. Nel ricordo di Michele Scarponi, la ACCPI ha deciso di fare sentire la propria voce dopo tanti appelli rimasti inascoltati e invita a firmare la petizione pubblicata su change.org. In Italia il ...