Bce - da settembre via a nuovi prestiti a lungo termine alle banche : La Bce lancia una nuova serie di Tltro a partire da settembre 2019 fino a marzo del 2021. I Tltro sono prestiti alle banche a lunga scadenza e con tassi molto bassi, previsti per dare liquidità al ...

Bce - da settembre via a nuovi prestiti a lungo termine alle banche : La Bce lancia una nuova serie di Tltro a partire da settembre 2019 fino a marzo del 2021. I Tltro sono prestiti alle banche a lunga scadenza e con tassi molto bassi, previsti per dare liquidità al sistema finanziario e spingere gli istituti di credito ad aprire i cordoni della borsa verso le imprese i consumatori....

Bce - da settembre via a nuovi prestiti alle banche. Tassi fermi fino a fine 2019 : MILANO - Torna protagonista Mario Draghi, la diretta Twitter ,. La Banca Centrale Europea ha annunciato infatti un nuovo round di finanziamenti a lungo termine per il sistema bancario, le cosiddette ...

Bce : “Da settembre nuovi prestiti a lungo termine per le banche. Rialzo dei tassi non prima di fine anno” : La Bce lancerà a settembre una nuova serie di prestiti Tltro (Targeted Longer-Term Refinancing Operations) a lungo termine e a bassi tassi per le banche dell’Eurozona dopo quella lanciata nel 2014, con l’obiettivo di “preservare le favorevoli condizioni di prestito bancario e la regolare trasmissione della politica monetaria”. In più l’Eurotower, sempre per rispondere al rallentamento della congiuntura, rinvia a non ...