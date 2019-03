A 32 giorni dall' aggressione | Manuel Bortuzzo torna a nuotare

Umberto Bossi dimesso dall'ospedale di Varese dopo 19 giorni di ricovero : Non è chiaro se il fondatore del Carroccio sia stato trasferito in una struttura di cura specializzata o se sia rientrato a casa.

Cento giorni alle Europee : dalle proiezioni giù Ppe - 'sovranisti' e M5s. Salgono Verdi e Lega : A Cento giorni dal voto per le Europee, ecco la fotografia dell'emiciclo di Strasburgo secondo i nuovi dati elaborati dall'Europarlamento sulla media dei sondaggi diffusi nei diversi paesi membri: in ...

2-3-4 marzo con Lucio - Bologna ricorda Dalla per tre giorni - e sfora anche nel lunedì - : In ricordo di un grande della muscia come Lucio Dalla. Dal 2 al 4 marzo, a Bologna, si svolge 'Così mi distraggo un po'. Tre giorni con Lucio' il programma dedicato alle celebrazioni per il compleanno ...

Non bene la batteria del Samsung Galaxy S8 a tre giorni dall’aggiornamento Android Pie : Sono trascorsi circa tre giorni dalle prime segnalazioni degli utenti italiani che hanno avuto modo di scaricare l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie sui Samsung Galaxy S8 no brand in commercio in Italia e, dopo il primo bollettino di cui vi abbiamo parlato sulla batteria grazie ad alcuni feedback forniti da SamMobile, tocca analizzare le esperienze di utilizzo del pubblico di casa nostra oggi 28 febbraio. Come va lo smartphone dopo ...

A pochi giorni dall'uscita Amazon UK offre Anthem in sconto : A quanto pare, Amazon sta inviando dei buoni sconto su Anthem ai suoi clienti, segnala VG247.com.Diversi clienti Amazon UK hanno segnalato di aver ricevuto una email dal rivenditore che offre £ 5 di sconto se acquistano il gioco di BioWare.Ecco qui sotto due esempi. Un utente Reddit ha anche notato di aver ricevuto l'e-mail con il codice Anthem5, che scade il 1° marzo.Leggi altro...

Malato da giorni - al freddo e senza cibo : salvato dalla telefonata ai carabinieri : Che ci fosse qualcosa che davvero non andava il centralinista dei carabinieri lo ha intuito appena ha risposto al telefono del 112: 'Pronto scusi se vi chiamo, ma sono solo a casa, al freddo perché ...

Spesometro ed esterometro - manca la proroga ufficiale a 2 giorni dalla scadenza : Inoltre si spera anche che il governo sia più celere nell'applicare le decisioni senza dover aspettare tempi lunghi che non fanno bene all'economia e al mondo del lavoro. esterometro 2019 la proroga ...

Fabrizio Corona - “sfrattato” dalla casa di Via De Cristoforis : deve lasciare la casa confiscata entro 120 giorni : Fabrizio Corona deve lasciare la casa di Via De Cristoforis, a Milano, entro 120 giorni. Siamo in piena movida milanese, a due passi da Corso Como, e l’appartamento era già stato confiscato quasi un anno fa dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale milanese. Risale infatti al 15 febbraio la comunicazione dell’Agenzia del Demanio con avviso a Corona di lasciare quella casa “entro 120 giorni”, perché non ha titolo per ...

Reddito di cittadinanza - tutti i problemi e i ritardi a 10 giorni dalla partenza : Mancano solo dieci giorni all'avvio del Reddito di cittadinanza: la presentazione delle domande verrà attivata a partire dal 6 marzo. Ma il rischio caos è alto: sotto vari aspetti i punti critici e i nodi irrisolti rimangono tanti, a partire dai problemi per i Caf, per i centri per l'impiego, ma anche per le regioni e i comuni.Continua a leggere

Torino. Muore a 20 giorni dopo essere stato dimesso dall’ospedale - aperta un’inchiesta : Il bimbo tossiva continuamente e dormiva tutto il giorno: portato dai genitori all'ospedale "Maria Vittoria", gli è stato prescritto un aerosol ed è stato rimandato a casa. La Procura di Torino: omicidio colposo a carico di ignoti.Continua a leggere

Ecobonus - Immatricolazione entro 150 giorni dalla richiesta : Conto alla rovescia per lentrata in vigore dellEcobonus e dellecotassa. A meno di dieci giorni dalla data del 1 marzo, però, pur non essendo ancora state emanate le norme attuative, alcune indiscrezioni sulle modalità di erogazione degli incentivi filtrano dal ministero dello Sviluppo economico. La novità principale, rispetto ai contenuti già previsti dalla legge di bilancio, è il termine di 150 giorni tra la prenotazione del contributo sul ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari e un viaggio dall’altra parte del Mondo per inseguire le Olimpiadi. A 500 giorni dall’infortunio per una nuova impresa : Un viaggio ai confini del Pianeta per tornare sul palcoscenico internazionale, Vanessa Ferrari ha scelto la lontana Australia per il suo rientro in gara a 500 giorni dall’infortunio subito ai Mondiali 2017. Da quel dannato 8 ottobre è passato quasi un anno e mezzo, nemmeno la rottura del tendine d’Achille ha fermato la Farfalla di Orzinuovi che non si è mai abbattuta, che si è rimessa in gioco con la caparbietà che l’ha sempre ...

Trenta giorni dalla morte di Sissy : Taurianova si stringe alla famiglia nel ricordo dell’agente : Sono passati 30 giorni dalla morte di Sissy Trovato Mazza, la giovane agente della penitenziaria uccisa da un colpo di pistola. Per l'occasione la famiglia, insieme agli amici e al Comitato civico Sissy la Calabria è con te, si sono riuniti per una commemorazione. Si attendono intanto i risultati delle indagini su computer e pistola.Continua a leggere

Rosa Piccolo - 90enne torturata dalla badante/ 'Botte in testa e sputi' - 16 giorni da incubo - Pomeriggio 5 - : Rosa Piccolo, 90enne torturata dalla badante a Napoli. La donna arrestata attraverso uno stratagemma dopo 16 giorni da incubo.