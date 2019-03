' Salvini affonda il Nord' | Zingaretti

Zingaretti : Salvini affonda il Nord - il sovranismo è un imbroglio : Roma, 5 mar., askanews, - 'Il sovranismo è un imbroglio, vinceremo sradicando la paura'. Lo afferma in una lunga intervista alla Stampa il neo segretario del Pd Nicola Zingaretti, che ieri come prima ...

DIETRO LE QUINTE/ Berlusconi disposto a tutto - col Pd - per affondare Salvini : I media, attestati sull'asse Pd-Berlusconi, parlano di vittoria del centrodestra o di flop di Salvini in Sardegna. Ma i dati dicono altro

Matteo Salvini affonda Marco Damilano che lo interroga sulla Russia : la strepitosa risposta da Mentana : Siamo alle battute finali della Maratona Mentana dedicata alle elezioni in Sardegna. Su La7 si ragiona sulla vittoria del centrodestra e il tracollo del M5s. In collegamento c'è anche il vincitore, Matteo Salvini. E la parola va al direttore de L'Espresso, Marco Damilano. Il quale, però, sceglie di

Salvini ora affonda il Pd : "Con vittoria in Sardegna adesso è 6-0 sul Pd..." : Matteo Salvini esulta per il risultato del centrodestra e della Lega che si affermano nelle Regionali in Sardegna con la vittoria di Christian Solinas. Il leader della Lega adesso sottolinea la ...

Asse Di Maio-Salvini contro “partito dello spread” - vogliono affondarci : Nella Lega ma anche nel Movimento 5 stelle sottolineano come sia tornato a farsi sentire "il partito dello spread", lo stesso - questa la tesi - che poi convinse il governo a ripiegare sul 2,04% del rapporto deficit/Pil, che grida alla manovra correttiva, che spinge le agenzie di rating a soffiare sul fuoco, che punta insomma a far cadere l'esecutivo anche prima delle Europee per inviare un messaggio a tutti i populisti d'Europa. L'Italia dunque ...

Come il decreto Salvini sta affondando un’azienda di africani a Palermo : Un gruppo di richiedenti asilo ha creato un'impresa di successo. Producono giochi educativi ispirati dalla loro cultura. Dopo una lunghissima serie di riconoscimenti, rischiano di rimanere senza documenti. Per colpa del “decreto sicurezza”

Uccidere migranti per affondare Matteo Salvini e il governo. Retroscena : il vero obiettivo dei trafficanti : C'è un motivo se sono riprese le partenze ed "è la presenza della navi delle Ong al largo della Libia. I trafficanti sanno che le navi delle organizzazioni umanitarie sono a poche miglia dalla costa e dicono ai migranti: poche ore e vi salvano, salite su questo gommone. Mica dovete arrivare fino in

Affonda barcone - Sea Watch salva 47 migranti. Salvini : porti italiani chiusi : Roma, 19 gen., askanews, - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini conferma che 'in Italia i porti sono e rimarranno chiusi' mentre al largo della Libia naufraga l'ennesimo barcone carico di migranti ...

Affonda barcone : 117 migranti dispersi. Salvini : porti italiani chiusi : Roma, 19 gen., askanews, - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini conferma che 'in Italia i porti sono e rimarranno chiusi' mentre al largo della Libia naufraga l'ennesimo barcone carico di migranti ...

Migranti - strage in mare : affonda barcone con 120 persone/ Ultime notizie - 3 superstiti : Fratoianni vs Salvini : Migranti, nuova strage nel mar Mediterraneo: naufraga gommone con 20 persone. Soltanto tre persone sono state tratto in salvo: morti tutti gli altri ?

Al Bano Carrisi affonda Claudio Baglioni : "Immigrati - ci vuole ordine. Io sto con Salvini" : In un’intervista al settimanale Oggi, in edicola da giovedì 17 gennaio, Al Bano Carrisi commenta le critiche a Claudio Baglioni, che nella conferenza stampa di presentazione del Festival ha detto la sua sul tema migranti. "Tutti hanno diritto di parola, anche noi cantanti. Baglioni ha solo espresso

La Bce fa affondare Mps e i bancari. Salvini : "Così danneggia l'Italia" : Il diktat della Bce sul Monte dei Paschi di Siena mette in allarme tutto il settore bancario, soprattutto sul fronte dei crediti deteriorati. Dopo aver chiuso le contrattazioni di ieri con un calo in Borsa del 10% circa, riavvicinando l'istituto, il cui azionista di maggioranza è il ministero del Tesoro dopo la complicata azione di salvataggio degli anni scorsi, ai minimi storici, oggi Mps cede ancora terreno e trascina in rosso tutti i titoli ...

Ascolti TV | Lunedì 7 gennaio 2019. Parte forte La Compagnia del Cigno (24%) - affondato Titanic (11.9%). Exploit Quarta Repubblica con Salvini (6.9%). VID 12.6-14% - Pomeriggio Cinque 16.3-16.2% - Geo 13.6% : La Compagnia del Cigno Nella serata di ieri, Lunedì 7 gennaio 2019, su Rai1 la prima puntata della fiction La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.840.000 spettatori pari al 24% di share. Su Canale 5 – dalle 21.47 alle 0.01 – la prima Parte di Titanic ha raccolto davanti al video 2.574.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rai2 Paradise Beach – Dentro l’incubo ha interessato 1.675.000 spettatori pari al 6.4% di share. ...

