ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2019)di, anche l’auto ha il suo. A caccia di ascolti tra il pubblico giovane a colpi di intelligenza artificiale e qualche inquadratura da stupore digitale. Oppure su quell’isola che non è, ma lo sembra così tanto. Quella Svizzera ricca e orologiaia sulle sponde del Lago Lemano, dove qualsiasi marchio automobilistico non gioca spalleggiato dalla politica che avrebbe in casa.Tutti Vip in una diplomatica terra di nessuno, 180 espositori e naufraghi al centro di una Unione Europea che dal 2021 ha fissato limiti asfissianti alle emissioni di CO2. Un. Qualcuno non se l’è sentita di arrivare qui a spaccare noci di cocco per sopravvivere. Mancano il gruppo Jaguar-Land Rover (fresco di titolo di auto dell’annocol suv elettrico Jaguar I-Pace) e Infiniti, e poi la lista degli assenti attendisti che hanno preferito ...

AudiIT : Segui la presentazione delle novità del mondo #Audi al Salone di Ginevra. Il futuro non è mai stato così vicino. E… - fattiamotore : Salone di Ginevra 2019, va in onda il Talent Show dell’auto. Ma è un reality? - ClubAlfaIt : Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Racing Edition: ecco le foto live da Ginevra -